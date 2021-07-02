İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda Kovid-19 aşı istasyonu hizmete açıldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları kapsamında, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda aşı istasyonu oluşturuldu.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, iç hatlar gelen yolcu bölümünde, aşı istasyonu kurdu.

Havalimanına gelen ve giden yolcularla çalışanlara hizmet veren istasyonun, 09.30-15.00 saatlerinde hizmet vereceği belirtildi.

Merkeze başvuranlara onay formunu imzaladıktan sonra tercih ettiği aşıları yapılıyor.

Havalimanında temizlik işçisi olarak görev yapan 50 yaşındaki Şevki Öztürk, 2. doz aşısını havalimanındaki istasyonda olduğunu belirterek, "Bu hizmet iyi oldu. Ciddi bir rahatlama getirecek. Çok büyük kolaylık oldu." dedi.

Havalimanı çalışanı 48 yaşındaki Sevinç Kılıçarslan da uygulamanın çok yararlı olduğunu vurgulayarak, "Hastanelerde yoğunluk oluyor. Sırada beklemektense böyle bir uygulama bizim için çok güzel oldu. 2. dozumu olacağım." diye konuştu.