İzmir Adrenalin tutkunları tatilde uçaktan paraşütle atladı

Adrenalin tutkunları tatilde uçaktan paraşütle atladı Türkiye 'deki tek serbest paraşüt atlayış merkezi olan Efes Türk Hava Kurumu Paraşüt Okulu'nda bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, adrenalin tutkunlarının ortak noktası olan merkezde tandem atlayışı yaparak doyasıya eğleniyor. Maceraperestlerin paraşüt uçağına binerek 12 bin feet yükseklikten kendini boşluğa bıraktığı sporda, renkli görüntüler oluşuyor.Efes Türk Hava Kurumu Paraşüt Okulu, bayram tatilinde adrenalin tutkunlarının akınına uğradı. Tatili fırsat bilen adrenalin tutkunları, cazibe merkezi haline gelen paraşüt okulunda tandem atlayışıyla doyasıya eğleniyor. Okulda görevli profesyonel eğitimcilerden bire bir atlayış eğitimi alan maceraperestler, paraşüt uçağıyla 12 bin feet yüksekliğe çıkarak, tandem atlayış yapıyor. Atlayışı ikişer kişi halinde eğitimci eşliğinde gerçekleştiren vatandaşlar, büyük keyif aldı. 16 yaşından büyük yetişkinlerin atlayış yapabildiği merkezde, paraşüt eğitimi alacak kişilerin de 18 yaşından büyük olması ve herhangi bir sağlık sorununun olmadığına dair heyet raporu alması gerekiyor. Paraşüt Okulu'na gelen vatandaşlardan kimileri ailesiyle doyasıya eğlenmek için tandem atlayışını tercih ederken, kimileri de özel günleri farklı bir alternatif ile kutlama fırsatı buluyor.'SÜRATİMİZ 220- 240 KİLOMETREYE ULAŞTIĞINDA PARAŞÜTÜMÜZÜ AÇIYORUZ'Paraşüt okulunda eğitim veren Muammer Evci , bayram tatili nedeniyle katılımın en üst düzeye çıktığını belirterek, şunları söylediBurada hem paraşütçülük anlamında eğitim veriliyor hem de insanlara adrenalinin son noktasını göstermek için tandem atlayışı yapılıyor. Bu atlayış için yaklaşık 10 dakika eğitim veriliyor. Katılımcıları önümüze bağlayarak paraşüt uçağı ile 12 bin feete çıkıyoruz. Öncelikle 45 saniye serbest düşüş yapıyoruz. Süratimiz 220- 240 kilometreye ulaştığında paraşütümüzü açıyoruz ve Efes Havaalanı üzerine inişimizi gerçekleştiriyoruz. Şuanda tandem yolculuğu için yoğun bir talep alıyoruz. Bizler de öğretmenlerimizi çoğaltmak için uğraşıyoruz. Bayram tatilinde her yıl olduğu gibi bu yıl da kalabalık grupları ağırlıyoruz. Atlayışın yapılması için sağlıklı olmak gerekiyor. Paraşütçülük, ilerisi ve ufku çok uzak bir nokta. İlk kez tandem atlayışı yapan kişiler uçaktan çıkış anında ilk üç saniye adeta yok oluyorlar. Üç saniyeden sonra bilinçleri açılıyor ve süratli, farklı bir dünyayla karşılaşıyorlar. Çok güzel tepkilerle karşılaşıyoruz.ZİRVEDE 40'INCI DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADIİlk kez tandem atlayışı yapan Jale Konfidan, Harika bir atlayış oldu. Bambaşka bir duygu olduğunu düşünüyorum. İnsan gerçek anlamda yaşadığını hissediyor. İlk kez atlayış yaptığım için kendimi hocaya bıraktım. Pilot arkadaşlarımız çok güven vericiydi. Arkadaşımın 40'ıncı doğum gününü kutlamak için buraya geldik. Muhtemelen kendisini daha genç hissetmek istedi diye konuştu. 40'ıncı doğum gününü arkadaşlarıyla tandem atlayışı yaparak kutlayan Nedim Paltura ise, Çok farklı bir duyguydu. Herkese tavsiye ediyoruz. Eğitimcilerin söylediği şeyleri bire bir uyguladık ve benim için farklı bir doğum günü oldu dedi. Uzun süredir tandem sporuyla ilgilenen Ayhan Dönmez, Atlayış her zamanki gibi çok güzel geçti. Bugün kızlarımla birlikte paraşüt okuluna geldim. Onlar da büyüyünce atlayış yapacaklar. 7 yıldır bu sporla ilgileniyorum fırsat buldukça atlayış yapıyorum. Kış aylarında hava koşulları çok uygun olmadığı için özellikle bahar aylarını tercih ediyorum. Paraşüt sporunda önemli konulardan birisi sürekli yapıyor olmaktır. Emniyetli atlayabilmek için ara verilmemesi gerekiyor. Tatilimizi her sene bu şekilde değerlendiriyoruz. Bütün tatilleri tandem sporuyla geçiriyorum dedi.