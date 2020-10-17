İzmir Afet Müdahale Planı değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, afet hazırlığında en kötü senaryo baz alınarak çalışma yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Çataklı, bir otelde düzenlenen İzmir Afet Müdahale Planı değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, afetleri minimum zararla atlatabilmek için hazırlık çalışmalarının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Türkiye Afet Müdahale Planı altında her ilin ayrıca planlarının bulunduğunu aktaran Çataklı, "Ana çözüm ortağı AFAD'a birçok kurumumuz da destek vermekle görevli. Afete müdahale işi AFAD'ın tek başına yapabileceği, üstesinden gelebileceği bir mesele değil. Koordinasyonu o yapacak ama bakanlıklarımızın, birçok kuruluşumuzun bu meselede sorumluluğu var." dedi.

Çataklı, Türkiye'de yaşanabilecek olası risklerin ve geçmiş tecrübelerin bilindiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Afetlerin ne zaman olacağını, vaktini, saatini bilmiyoruz ama olacağını biliyoruz. Belki 10 yıllarda bir oluyor ama bir gün oluyor. Çünkü yaratan, belli kurallarla yaratmış. Onun için yapacağımız çalışmalarda afet sanki hemen olacakmış, en kötü senaryo gerçekleşecekmiş gibi hazırlıklı olmakta fayda var."

AFAD Başkanlığının yeterince uzman ve donanıma sahip olduğunu dile getiren Çataklı, İzmir'in ciddi afet risklerinin bulunduğunu, hazırlıkların sabırlı bir şekilde, tüm detaylar dikkate alınarak yapılması gerektiğini ifade etti.

İzmir'deki afet riski

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de 1999'daki Marmara Depremi'nin afetlere hazırlık anlamında bir milat olduğunu belirtti.

AFAD Başkanlığının son dönemde Türkiye ve dünyada yüz ağartıcı işler gerçekleştirdiğini anlatan Köşger, "Afetler için tatbikatlar ve planlamalar çok önemli. İzmir, yeterince farkında değiliz ama Türkiye'deki afet bölgelerinden bir tanesi. Deprem riski başta olmak üzere birçok doğal afete maruz kalma riski olan şehirlerden bir tanesi. Bu planlamayı ve Allah korusun, herhangi bir afet durumunda yapılacak işleri planlamayı çok ciddiye alarak yapmamız lazım." diye konuştu.

Toplantıda Sağlık, Çalışma Grupları Lojistiği ile Arama ve Kurtarma çalışma grupları tarafından görev ve sorumluluklar, mevcut kapasite, 0. dakika planlaması, ihtiyaçlar ve 7.0 büyüklüğünde deprem senaryosuna göre senaryoların yer aldığı bilgilendirme sunumları yapıldı.