İzmir ağa takılan martı kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir ağa takılan martı kurtarıldı

7 saat önce

Ağa takılan martı kurtarıldıİzmir'de denize atılan bir ağa takılan martı, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ağa takılan martı kurtarıldı

İzmir'de denize atılan bir ağa takılan martı, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Narlıdere ilçesindeki İnciraltı Kent Ormanı açıklarında bir martının denize atılan ağa takıldığını gören vatandaşlar, Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu personeli, martının olduğu yere kısa sürede ulaştı. Titiz bir çalışmayla martı, takıldığı ağdan kurtarıldı. Sağlığının iyi olduğu görülen martı, daha sonra doğal yaşama bırakıldı.

İzmir ağa takılan martı kurtarıldı

Narlıdere, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:07 Kaynak: DHA
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