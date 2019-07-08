İZMİR Ağaç oyarak yaptığı dekoratif ürünleri dünyaya satıyor

Ağaç oyarak yaptığı dekoratif ürünleri dünyaya satıyorMuğla'nın Bodrum ilçesinde dalış eğitmeni iken 4 yıl önce İzmir'in Bornova ilçesine yerleşen Şamil Demirel (36), sadece internette video izleyerek öğrendiği ağaç oymacılığı ile hayatını kazanıyor. Ihlamur ve zeytin ağaçlarını oyarak yaptığı süs eşyalarını, sıvı epoksi (reçine) ile birleştiren ve içine ampul koyarak onlara aydınlık veren Demirel, bu dekoratif ürünleri internet üzerinden yurt dışına tanesi 1000- 2500 TL arasında değişen fiyatlara satıyor.Dalış eğitmenliğini bırakarak Muğla'nın Bodrum ilçesinden 4 yıl önce İzmir'in Bornova ilçesine yerleşen, çeşitli işlerde çalıştıktan sonra hayalini kurduğu ahşap oymacılığını internetten video izleyerek öğrenen Şamil Demirel, 2,5 yıl önce evinin bir odasında kurduğu atölyesinden dünyanın farklı ülkelerine süs eşyası satıyor. Uzun masasında oymacılık yapan Demirel, önce ağacı, beton ve camla birleştirdi. Son zamanlarda ise ABD'li sanatçı Ben Young'dan etkilenerek, epoksi denilen kimyasal reçine ile ahşabı birleştirdi. Sıvı bir madde olup, kuruyunca katılaşan ve zımpara ile şeffaflaşan epoksinin içine kendi oyduğu küçük ahşap hayvan objelerini yerleştiren ve sıvıyı renklendiren Demirel, farklı görünümlerde süs eşyaları yaptı. Okyanusun içindeki balıklar, anne karnındaki bebek, suyun altındaki fil gibi birçok farklı tasarımı hayata geçiren Demirel, sosyal medya hepsaplarından yaptığı paylaşımla takipçilerinden büyük beğeni aldı. Süs objelerinin içine küçük ampuller ekleyerek onları lambaya da dönüştüren Demirel, eserlerinin karanlıkta da hoş bir görüntü sunmalarını sağladı. Oymada ıhlamur, zeytin ağaçları ile akçaağacı tercih eden Demirel, Gövdelerde dokusu çok güzel olduğu için zeytin ağacını tercih ediyorum. Aynı zamanda da çok kolay bulunabiliyor. Malzemeler yurt dışından geliyor. Süreç uzunluğu ve emeğin olması da maliyeti yükseltiyor. Yaptıklarımı 1000- 2500 TL arasında değişen fiyatlara satıyorum. Türkiye'dekiler bu fiyatı çok fazla karşılayamıyor, fakat dolar üzerinden satış yaptığım için yurt dışındakiler daha çok alışveriş yapıyor dedi.