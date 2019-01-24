Son Dakika Haberleri: İzmir Ağaçta Papağan Operasyonu

İzmir Ağaçta Papağan Operasyonu

29 dakika önce

Ağaçta papağan operasyonuİzmir'in Menderes ilçesinde, açık olan pencereden dışarı uçup bir ağaca konan papağan, belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak sahibi Selim Yıldırım'a teslim edildi.

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Ağaçta papağan operasyonu

İzmir'in Menderes ilçesinde, açık olan pencereden dışarı uçup bir ağaca konan papağan, belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak sahibi Selim Yıldırım'a teslim edildi.

Menderes'te yaşayan Selim Yıldırım'a ait papağan, evin penceresinin açık bırakılması üzerine gece yarısı kaçarak bir ağaca kondu. Evde bulamadığı papağanının ağaçta olduğunu fark eden Yıldırım, belediye ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine gece eve gelen Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yarım saatlik çalışmayla ağaçtaki papağana ulaşıp yakaladı ve sahibine teslim etti.

Papağanına tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Selim Yıldırım, Bir yıl önce sahiplendiğim papağanım evimizin neşe kaynağı. Bir anlık dalgınlıkla evin penceresi açıkken serbest bıraktık ve o da kaçtı. Ailemizin bir parçası haline gelen papağanımızın eve yakın bir noktada yer alan ağaçta olduğunu tespit ettik. Evcil hayvan olduğu için dış ortama alışkın değil, korkmuş ve bulunduğu ağaçtaki dalların arasına sıkışmış dedi. Birkaç yeri aradığını, yardım eden olmayınca en son Menderes Belediyesi'ne başvurduğunu anlatan Yıldırım, Belediye Başkanımız Bülent Soylu'nun talimatıyla ekipler hemen gelip papağanımı kurtardılar. Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederim dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:38 Kaynak: DHA

İzmir, Selim, Menderes, Güncel
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