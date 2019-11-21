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İzmir ağlara takılan caretta caretta kurtarıldı

6 saat önce

Ağlara takılan caretta caretta kurtarıldıİzmir Körfezi'nde, balıkçı ağlarına takılan caretta caretta, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tedavi edilerek yeniden denize bırakıldı.

Ağlara takılan caretta caretta kurtarıldı

İzmir Körfezi'nde, balıkçı ağlarına takılan caretta caretta, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tedavi edilerek yeniden denize bırakıldı.

İzmir'de balıkçı ağlarına takılan, nesli tehdit altındaki iribaş deniz kaplumbağası (Caretta caretta) İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda veterinerler tarafından tedavi edildi. Bostanlı semtindeki balıkçı barınağından alınan, bitkin olduğu ve ufak tefek yaralara sahip olduğu anlaşılan kaplumbağa bir gün boyunca dinlendirildi. Sağlığına kavuşan Caretta caretta İzmir Kuş Cenneti Homa Dalyanı'ndan denize bırakıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden gelen bilgi üzerine harekete geçip oldukça yorgun halde buldukları caretta caretta'yı Sasalı'da gözetim altına aldıklarını söyledi. 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen caretta caretta'nın ağlara takıldığının tespit edildiğini söyleyen Afşin, iribaş deniz kaplumbağasının bir gün dinlenmesini sağlayarak, sağlıklı olduğundan emin olduktan sonar denize bırakmaya karar verdiklerini vurguladı. Sevimli caretta caretta İzmir Kuş Cenneti'nden denize bırakılır bırakılmaz mavi sularda hızla gözden kayboldu.

İzmir ağlara takılan caretta caretta kurtarıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:43 Kaynak: DHA
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