İzmir ahırda 1046 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir ahırda 1046 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

İzmir ahırda 1046 şişe sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

Ahırda 1046 şişe sahte içki ele geçirildiİZMİR'in Gaziemir ilçesindeki bir ahıra polisin düzenlediği operasyonda, çeşitli türlerde 1046 şişe, sahte içki ele geçirildi.

Ahırda 1046 şişe sahte içki ele geçirildi

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki bir ahıra polisin düzenlediği operasyonda, çeşitli türlerde 1046 şişe, sahte içki ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şubesi, Sarnıç Mahallesi, 1119 sokaktaki bir ahırda sahte içki bulunduğu bilgisine ulaştı. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 70 ve 100 cc'lik toplam 1046 şişe sahte rakı, votka ve viski ele geçirirken, Aydın G., Mustafa Ö. ve Mehmet G.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İzmir ahırda 1046 şişe sahte içki ele geçirildi

Gaziemir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:11 Kaynak: DHA
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