İzmir ailesiyle parkta yaşayan bebeğin tedavisi için gerekli ayakkabısı alındı

Ailesiyle parkta yaşayan bebeğin tedavisi için gerekli ayakkabısı alındı

Bursa'dan İzmir'e gelen Feridun İvdil (52) ve Gülçin İvdil (35) çifti, burada iş ve kalacak yer bulamadıkları için parkta yaşamaya başladı. Doğuştan ters olan sol ayağı ameliyat edilen 9 aylık oğulları Kerem'in de tedavi amaçlı giydiği medikal ayakkabısı çalındı. Zor günler yaşayan çiftten anne Gülçin İvdil, ayakkabıyı çalan kişiye seslenip, Ne olur ayakkabıyı geri getir. Hayat bizim için zaten zor. Sana kızmayacağız dedi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde yaşayan ve aileleriyle anlaşamadıkları için buradan taşınmaya karar veren Feridun İvdil (35) ve Gülçin İvdil (52) çifti, iki ay önce bebekleri Kerem ile İzmir'e geldi. İzmir'de iş ve kalacak yer bulamadıkları için Basmane semtinde parkta yaşamaya başladı. Çiftin 13 yaşındaki oğulları Alaeddin ise mahkeme kararıyla velayetini alan babaannesinin yanında kaldı. Sol ayağı ters olarak dünyaya gelen Kerem ise ameliyat geçirdi. Aile parkta yaşarken, Kerem'in ameliyatlı sol ayağı için kullanması gereken medikal ayakkabı tekinin de içinde bulunduğu çanta çalındı. Bu durum ailenin yaşamını daha da zorlaştırdı.

Parkta zor koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan, tuvalet ihtiyaçlarını yakındaki bir kıraathanede gideren İvdil çifti, hem kendilerinin hem de Kerem'in duş bile alamadığını söyleyerek, hem çocuklarının tedavisi hem de bir eve yerleştirilmeleri için yardım istedi. Büyük çocukları Aleaddin'in velayeti babaannesinde olduğu için kendilerinden alındığını belirten çift, diğer oğulları Kerem'in de ellerinden alınmasından korktuklarını dile getirdi.

Oğlu Kerem'in ayakkabısınında içinde bulunduğu çantasına çalan hırsıza seslenen anne Gülçin İvdil, Hangi vicdan bir çocuğun ayakkabısını, sokakta kalmış bir ailenin çantasını çalmaya razı gelir. Oğlumun ayağı ters dönüyor. Ne olur ayakkabıyı getir. Hayat bizim için zaten zor. Sana kızmayacağız dedi.

'SOĞUKTAN KORUYAMIYORUM'

Daha önce Bursa'da dikiş makinesi operatörü olarak çalışan anne Gülçin İvdil, Hamileliğimin ilerleyen aylarında işten çıkmak zorunda kaldım. Şu anda da Kerem'e bakmak zorundayım. Sokakta günlerimiz çok zor geçiyor. Buradakiler bize yardım ediyor ve bizleri koruyor. Ailelerimizden fayda göremeyince dışarıda yatmaya mecbur kaldık. Bebeğimin ayakkabısı olmazsa sakat kalacak. Hangi vicdansız çantayı çaldıysa ayakkabıyı getirsin. Doktorlar ayakkabıyı kullanmazsa sakat kalacağını söylüyorlar. Geceleri artık çok ayaz olmaya başladı. Bizim sıcak bir yuvaya ihtiyacımız var. Kerem'i soğuktan koruyamıyorum, ateşleniyor diye konuştu.

'ONLAR YESİNLER DİYE SADECE SU İÇİYORUM'

Kendisinin de beyninde tümör bulunduğunu belirten baba Feridun İvdil ise, Ben de hastayım. Akciğerim de leke var. Aynı zamanda epilepsi hastasıyım. Daha önce Bursa'da İŞKUR üzerinden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde çalıştım ama program bitince çıkış yaptılar. Bizi ayırmak isteyen ailelerimiz var. Bursa'da kalsaydık durmayacaklardı ve ellerinden geleni yapacaklardı. Biz de İzmir'e gelmek zorunda kaldık. 9 aylık bebeğimizle sokakta kaldık. Burada bize yiyecek içecek veriyorlar. Ben yemeyip eşime çocuğuma yediriyorum. Ben bütün gün sadece su içiyorum. İzmir Valiliği bizim için çalışma başlatmış. Umarım bir eve yerleştiriliriz. Ne kadar burada kalacağımız belli değil dedi.