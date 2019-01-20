İzmir AK Parti Adayı Zeybekci ile Tüp Bekleyen Safiye Teyzenin Sohbeti

Ak Parti
adayı Zeybekci ile tüp bekleyen Safiye teyzenin sohbeti İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ile kaldırımda oturarak satın alacağı tüpün gelmesini bekleyen Safiye Teyze arasındaki sohbetin videosu, sosyal medyada ilgi çekti.
Yerel seçim çalışmalarına ilçe gezileri ile devam eden AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin, Tire
ilçesinde yolda yürürken kaldırımda oturan yaşlı bir teyze dikkatini çekti. Teyzenin yanına giden Zeybekci kaldırımda yanına oturdu. Teyzenin adını öğrenen Zeybekci, kaldırımda niye oturduğunu sordu. Safiye Teyze de bir saattir tüp beklediğini söyleyince, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Duruma hemen el atan ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Zeybekci, Denizli
şivesi ile konuşarak Tüpçüüüü, Safiye Abla'nın tüpü gelmedi mi la dedi. Safiye Teyze'nin elinden tutup kaldırımdan kaldıran Zeybekci, ardından tüpçü dükkanına gitti. Safiye Teyze'nin kaldırımda betonda oturduğunu belirten Zeybekci, hemen bir sandalye istedi ve yaşlı kadının o sandalyeye oturmasını sağladı. Tüpçüye de tüpün bir an önce gelmesi için ricada bulunan Zeybekci, Safiye Teyze'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın selamını ileterek ayrıldı. Safiye Teyze de Zeybekci'nin bu tavrı karşısında, Allah razı olsun diyerek, teşekkür etti. Bir vatandaşın çekip paylaştığı video, sosyal medyada hızla yayıldı, ünlü fenomenler tarafından paylaşıldı.