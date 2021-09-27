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İzmir AK Parti'den 30 ilçede eş zamanlı danışma meclisi toplantıları - Son Dakika

İzmir AK Parti'den 30 ilçede eş zamanlı danışma meclisi toplantıları

27.09.2021 09:48
İzmir AK Parti'den 30 ilçede eş zamanlı danışma meclisi toplantıları, System.String[]

AK Parti İzmir, bir ilke imza attı; genişletilmiş ilçe danışma meclisi toplantıları 30 ilçede eş zamanlı gerçekleştirildi.

AK Parti İzmir, bir ilke imza attı; genişletilmiş ilçe danışma meclisi toplantıları 30 ilçede eş zamanlı gerçekleştirildi.

Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar, Cemal Bekle ve Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı çeşitli ilçelerin toplantılarına katıldı. Menemen ve Ödemiş ilçelerinin Danışma Meclisi Toplantıları'na katılarak önemli mesajlar veren il başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'in tüm ilçelerinde millete hizmet yoluna baş koyanların bir arada olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bizi yıldırma, korkutma tehditleri savuranlar bu tabloyu görmeli ve haddini bilmeli. Aynı yere yumruk vurmak budur. Vatanına ve Milletine hizmet sevdası budur. Yunus Emrelerin yolunda olanı, 'gönüller yapmaya gelenleri' Allah'ın izni, milletimizin desteği ile hiç kimse yolundan edemez. 2023 ve 2024'te bunu bir kez daha görecekler. Bugün İzmir'de yakaladığımız bu güçlü birliktelik, yeniden iktidarın ve ardından yerelde yakalayacağımız başarının ayak sesleridir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanımız 6 Kasım'da İzmir'de

Önce Menemen Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Yine bir ilki gerçekleştiriyoruz. 30 ilçemizde davamıza baş koyanlar olarak tek vücuduz. 20 yıldır bitmeyen coşku ve heyecanımız katlanarak büyüyor. İnşallah 6 Kasım'da, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'e gelecek. Cumhurbaşkanımızın her İzmir'e gelişiyle yeni bir proje, yatırım hayata geçti. Yine öyle olacak. Çünkü, AK Parti liderinin izinde, laf üreten değil; iş üreten bir partidir. Bu ülkenin sözünün eri bir lideri, Cumhurbaşkanı vardır." dedi.

Ödemiş'te emaneti geri alacağız

Ödemiş Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda, yaklaşık 3 bin kişilik coşkulu kalabalığa seslenen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, şunları söyledi; "Ödemiş'te bir araya gelen bu coşkulu kalabalık gösteriyor ki, sırtımız yere gelmez. Başkalarının genel kurullarında yapamadığını, biz İlçe Danışma Meclisi Toplantılarında yapıyoruz. Liderimizin kararlılığı, bitmek bilmeyen millet ve hizmet aşkının izinde yürümek böyle olur. Bu heyecanı, bize oy versin vermesin her vatandaşımıza dokunarak diri tutacağız. Birileri suyu krize dönüştüredursun, biz Ödemiş'te 170 bin kişiye içme suyu sağlayacak, 15 bin dekar alanı sulayacak Rahmanlar Barajı gibi büyük bir yatırımı gerçekleştirirken, toplu konutları yaparken, insanımızı doğal gazla buluştururken nasıl tek derdimiz vatandaşımıza hizmet ise, bundan sonra da böyle olacak. 2,5 yıl kaldı Ödemiş'te emaneti geri alacağız. Bize yıldırmak, korkutmak tehditleri savuranlar bu tabloyu görsün. Görsün ve anlasın. Milletin olduğu yerde korkuya ve yılgınlığa yer olamaz! Çünkü; Yunus Emre'nin dediği gibi; Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldik." - İZMİR

İzmir AK Parti'den 30 ilçede eş zamanlı danışma meclisi toplantıları
İzmir AK Parti'den 30 ilçede eş zamanlı danışma meclisi toplantıları
İzmir AK Parti'den 30 ilçede eş zamanlı danışma meclisi toplantıları

AK Parti, Hisarcık, Ödemiş, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İzmir AK Parti'den 30 ilçede eş zamanlı danışma meclisi toplantıları - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir AK Parti'den 30 ilçede eş zamanlı danışma meclisi toplantıları - Son Dakika
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