İZMİR AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısına silahlı saldırı

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AK Parti eski İl Başkan Yardımcısı, polis kıyafeti giymiş bir kişinin silahlı saldırısına uğradı

CHP'nin seçim çadırına peş peşe 2 saldırı düzenlendi, bir kişi darp edildi

Kerkük'te art arda 6 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var