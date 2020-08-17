İZMİR AK Parti İzmir İl Başkanı Ulaşımda 90 dakika sistemine geri dönülsün - Son Dakika

İZMİR AK Parti İzmir İl Başkanı Ulaşımda 90 dakika sistemine geri dönülsün

AK Parti İzmir İl Başkanı: Ulaşımda 90 dakika sistemine geri dönülsünAK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz aktarma uygulamasını kaldırması üzerine basın açıklama yaptı.

AK Parti İzmir İl Başkanı: Ulaşımda 90 dakika sistemine geri dönülsün

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz aktarma uygulamasını kaldırması üzerine basın açıklama yaptı. Açıklamasını Egekent İZBAN istasyonunda yapan Sürekli, "12 yıldır tıkır tıkır işleyen sistem neden değişiyor? Gerekçeleri pandemi döneminde ESHOT'un 225 milyon lira zarar ettiği. O zaman açıkça ve mertçe İzmirlilere zam yapıldığı açıklanmalıydı. Süratle ulaşımda eski sisteme geri dönülsün" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulaşım fiyatlandırmasını değiştirdi. Buna göre, toplu ulaşımdaki ilk biniş ücretleri, tam tarifede 3,56 TL'den 3,46 TL'ye çekilirken, ilk 90 dakika ücretsiz aktarmalar kaldırılıp, birinci ve ikinci aktarmaların her biri için 50'şer kuruş ödenecek. İzmir AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise su zammı ve toplu taşımada ücretsiz aktarmanın değişmesi ile ilgili bir basın açıklaması düzenledi. Çiğli'deki Egekent Aktarma Merkezi'ndeki basın toplantısına AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcıları Dilaver Kişili, Furkan Katmerci, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, Çiğli Belediye Meclisi Ak Parti Grup Başkan Vekili Hüsnü Boztepe, meclis üyeleri ve il yöneticileri katıldı.

'2008'DEN BERİ İŞLEYEN SİSTEM ORTADAN KALDIRILDI'

Yapılan değişikliklerin teknik detaylarını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, "Geçen hafta Cuma günü yapılan meclis oturumunda ESHOT zamları görüşüldü. Kritik husus, 90 dakikalık aktarma sisteminin fiilen ortadan kaldırıyor olmasıydı. İlk binişlerde 3.56 TL'lik fiyatın 3.46 TL'ye indirilmesi ama hemen arkasından İzmir'deki halkın büyük bir bölümünün kullanıyor olduğu aktarma sistemine, ilk aktarmada 50 kuruş, ikince aktarmada da 50 kuruş, toplamda 90 kuruşluk bir zam yapıldığını biliyoruz. Kümülatif olarak bakıldığında, Tunç Soyer'in göreve geldiği günden bu yana, 1 yıl henüz dolmadan yapılan zam oranlarına bakalım. 60 yaş üstü ve öğretmenlere yönelik olarak yüzde 60'a varan bir zam yapıldığını biliyoruz. 2019 Kasım ayında yapılan ve son yapılan zamla birlikte birinci aktarmada yüzde 40, ikinci aktarmada yüzde 49 zam oranları söz konusu. 2008 yılından bu yana tıkır tıkır işleyen, hiçbir problemi olmayan ve İzmirlinin takdir ettiği ücretsiz aktarma sistemi, geçen cuma günü itibariyle AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ret oylarına rağmen ortadan kaldırıldı" dedi.

'90 DAKİKA UYGULAMASININ KALDIRILMASI YANLIŞ'

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise, 90 dakika uygulamasının kaldırılmasını yanlış bulduklarına söyleyip, "12 yıldır tıkır tıkır işleyen sistem neden değişiyor? Gerekçeleri pandemi döneminde ESHOT'un 225 milyon lira zarar ettiği. O zaman açıkça ve mertçe İzmirlilere zam yapıldığı açıklanmalıydı. Pandemi de Türkiye'de genel olarak sıkıntılar oluştu. Biz iktidar olarak bunları nasıl telafi ettiysek, Büyükşehir Belediyesi de başka yollarla bu zararlarını telafi ederdi. Arka sıradakilerden bunu çıkartmaya gerek yok. Göreve gelirken 'İzmir'in nimetlerinden bugüne kadar arka sıradakiler pay alamadı' diyorsunuz; ilk icraatınız gidip şatoya yerleşmek oluyor. Arkasından geliyorsunuz suya zam yapıyorsunuz ve vatandaşın ulaşımda en önemli tasarruf kısmını iptal ediyorsunuz. Sayın Aziz Kocaoğlu dönemindeki en başarılı icraatlarından biriydi. Süratle eski sisteme geri dönülsün. Bu zam geri alınsın ve arka sıradakilere artık kulak verin Sayın Soyer. Reklamla, aşk, çiçek ve böcekle değil arka sıradakilerin gerçek ihtiyaçlarını karşılayın. Onlara suyu verin, ulaşımda onları mağdur etmeyin" diye konuştu.

'SAYIN SOYER'İ SÖZDE DEĞİL ÖZDE DEMOKRAT OLMAYA DAVET EDİYORUM'

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde geçen hafta çok üzücü bir tabloyla karşı karşıya kaldıklarını belirten Sürekli, şunları söyledi:

"Belediye Başkanı Tunç Soyer ilk önce bir arkadaşımızı dışarı çıkarmaya çalıştı. Arkasından gerekirse grubu da dışarı çıkartacağını söyledi. Bu hakikaten sayın Başkan Soyer'e yakışmayan, büyükşehir belediye başkanına yakışmayan anti demokratik bir tutum. Bir meclis üyesini, bir meclis grubunu dışarı atmak ne demektir? Arkasından, 'hadsiz' kelimesini kullanarak bazı ithamlarda bulundu. Bunu şiddetle kınıyoruz. Biz İzmirlilerin takdirine bırakıyoruz. Kim hangi sıfatı taşıyor, İzmirliler takdir etsinler. Bu olayı kınıyoruz ve takipçisi olacağız. Meclis toplantısında böyle bir olayın tekrar yaşanmamasını diliyoruz. Ben de bizzat meclislerdeki yerimi alacağım. Sayın Soyer'i sözde değil özde demokrat olmaya çağırıyoruz. Acaba Sayın Soyer'in bu tutumunun altında yatan gerçek neden nedir? Gerçek neden şudur; geçtiğimiz hafta halkın en önemli ihtiyaçları konusunda iki büyük zam yaptı. Birincisi, olmayan suyun zammını yaptı. Bunu daha sonraki açıklamalarımızda konuşacağız. Diğeri de ulaşımda zam. 12 yıldır oturmuş sistemi hiçe saydı, bozdu, dağıttı ve zam yaptı. Bu konuya kendisine gelen tepkilerden dolayı kendisi de rahatsız oldu ve bu ruh haline büründü ve bu davranışları sergiledi. Bu doğru bir ruh hali değil, derhal yaptığı yanlışlardan dönsün. Bugün özellikle bu aktarma merkezinde açıklama yapıyoruz. Aktarmadaki zam düzenlemesinden geri dönmesini talep ediyoruz, takipçisi olacağız."

'TAVRIMIZDA BİR DEĞİŞİKLİK YOK'

Basın mensuplarının İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisindeki uzlaşı ikliminin bozulup, bozulmadığı konusundaki bir soruya Sürekli, "İplerin kopup kopmaması onların elinde. Bizim tavrımızda bir değişiklik yok. Biz aynı etkin, yapıcı, İzmir'in lehine olan faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İzmir'in lehine görmediğimiz hususlarda da ikaz ediyoruz ve ret oyu veriyoruz. Bunu kamuoyuna taşıyoruz. Kendileri bulundukları ruh halinden ötürü değişik bir tavra girdiler. Bu tavrı kabul etmiyoruz. Yaşadığımız pandemi sürecinden sonra dünyada ekonomide yaşanan sıkıntılar var ama en az etkilenen ülke Türkiye. Vatandaşın lehine olan birçok düzenleme yapıldı, önlemler alındı. Biz pandemi sürecinde en çok vatandaşını düşünen iktidarız. Özellikle ulaşım, su gibi temel ihtiyaçlarda belediyenin bunu zamla telafi etmesini anlamıyoruz. Özellikle örtülü bir zamla ve vatandaşın aklıyla alay edercesine yapılıyor. '90 dakikayı 120 dakikaya çıkardık' savıyla bu zammı kabul etmemiz de mümkün değil. Toplumun düşüncelerini takip ediyorum. Ben inanıyorum ki bu yanlıştan dönülecek" diye yanıt verdi.

'AÇIKLAMALARIMIZI KONUYLA İLGİLİ YERLERDE YAPACAĞIZ'

Bir ilki başlatarak aktarma konusuyla ilgili açıklamayı bir aktarma merkezinde yaptıklarını anlatan Sürekli, "Aktarmayla ilgili en çok mağdur olan vatandaşlarımızın en çok kullandığı otobüs duraklarında, aktarma merkezinde bu basın toplantısını yapıyoruz. Arka sıralardan sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bunun dışında da suyla ilgili mağdur olan, bu sene susuzluk çeken bir ilçemizde açıklamalarımızı yapacağız. Arkasından, imar düzenlemeleriyle ilgili sıkıntılı hususlar var, o yerlerde açıklamalarımızı yapacağız" dedi.

İZMİR AK Parti İzmir İl Başkanı Ulaşımda 90 dakika sistemine geri dönülsün

Kerem Ali Sürekli, AK Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 15:16

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR AK Parti İzmir İl Başkanı Ulaşımda 90 dakika sistemine geri dönülsün - Son Dakika
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