İZMİR AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları'ndan Erol Mütercimler'e suç duyurusu - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları'ndan Erol Mütercimler'e suç duyurusu

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında imam hatipliler için söylediği sözlerle tepkileri üzerine çeken Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu. Erol Mütercimler'in imam hatip liselileri ve toplumun belli bir kesimini hedef alan beyanlarına karşı suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, Bayraklı Adliyesi önünde konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. İnan, "Bugün bizler burada başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ülkemize büyük hizmetleri olan pek çok kişiyi yetiştiren imam hatip liselerine ve imam hatip lisesi mezunlarına karşı son derece ağır ve çirkin ithamlarda bulunan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere toplandık" dedi.

'DÜNYA ÜLKELERİNİN DİKKATİNİ ÇEKEN BİR MODEL'

İmam hatip liselerine her geçen ilginin arttığını söyleyen AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, "Hepimizin bildiği gibi imam hatip liseleri ülkemizdeki genel eğitim sisteminin bir parçasıdır. Türkiye'de gün geçtikçe halkımızın yoğun ilgisini ve beğenisini kazanan imam hatip liselerinde, fen ve edebiyat derslerinin yanı sıra İslami ilimlerle ilgili dersler modern eğitim ortamlarında eş zamanlı olarak okutulmaktadır. Bu yönüyle imam hatip liseleri pek çok dünya ülkesinin ilgisini çekmekte ve özgün bir model olarak gündeme gelmektedir. İmam hatipliler üniversiteye giriş sınavlarından bilgi yarışmalarına, münazaralardan çeşitli sosyal aktivitelere kadar pek çok alanda başarılarını ispatlamıştır. İmam hatip lisesinden mezun olanların önemli bir kısmı mesleğe yönelmiştir. Mezun olduktan sonra ilahiyat dışında yüksek tahsil yapanlar, intisap ettikleri her alanda diğer arkadaşları ve meslektaşları ile uyum içinde işlerini başarı ile yürütmüşlerdir ve yürütmektedirler" ifadelerini kullandı.

'YANLIŞ VE ÇİRKİN ALGI İLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'

AK Parti İzmir Gençlik Kolları olarak imam hatip lisesi mezun ve mensuplarını yalnız bırakmayacaklarının altını çizen İnan, "Ülkemizin birlik, beraberlik, asayiş, kalkınma, ahlaki davranış ihtiyaçlarına önemli katkıları vardır. Hal böyleyken, bütün bunlar birer gerçek ve istatistiklerle sabit bulunduğu halde, imam hatip liseleri ve liselileri hakkında oluşturulmaya çalışılan yanlış çirkin algı ile her daim mücadele edeceğimizi bilinmesini isteriz. Bizler AK Parti İzmir Gençlik Kolları olarak, imam hatip lisesi mezunları, mensupları ve imam hatip liselerine yürekten bağlı gençler olarak ne imam hatip liselerini ne de imam hatip lisesi mezun ve mensuplarını asla yalnız bırakmayacağız. Kimsenin Türkiye'nin güzide okulları ve mezunlarını kötülemesine ve iftira etmesine asla izin vermeyeceğiz. Yine bilinmesini isteriz ki, imam hatip liselerini seven, çocuklarını bu okullara gönderen, mezunlarının ülke için faydalı olduğuna inanan milyonlar, bu ağır ve çirkin ithamlara asla razı olmayacak ve imkan vermeyeceklerdir" diye konuştu.