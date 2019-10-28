Son Dakika Haberleri: İzmir ak partili dağ, taş değirmende buğday öğüttü
Son Dakika Güncel İzmir ak partili dağ, taş değirmende buğday öğüttü

İzmir ak partili dağ, taş değirmende buğday öğüttü

16 dakika önce

AK Partili Dağ, taş değirmende buğday öğüttüAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bitlis Tanıtım Günleri'nin etkinlik alanını ziyaret etti.

AK Partili Dağ, taş değirmende buğday öğüttü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bitlis Tanıtım Günleri'nin etkinlik alanını ziyaret etti. Yöreye özgü şapkalardan takarak taş değirmende buğday öğüten Dağ, stantları gezerek vatandaşın sorunlarını dinledi.

Bitlis Valiliği öncülüğünde İzmir'de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Bitlis Tanıtım Günleri', Karşıyaka'daki Bostanlı Pazar Alanı'nda başladı. Bitlis'in Güroymak Kaymakamlığı'nın yanı sıra ilçedeki kurum, oda ve STK'ların katılım gösterdiği fuarı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ziyaret etti. Yöreye özgü şapkalardan takarak taş değirmende buğday öğüten Dağ, yöresel türkülere eşlik etti ardından stantları gezdi. Yöreyi tanıtmak amaçlı düzenlenen fuarda, kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünler de sergilendi.

İzmir ak partili dağ, taş değirmende buğday öğüttü

Milletvekili, Bitlis, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 12:29 Kaynak: DHA
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