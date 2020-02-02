İzmir-akşener, şehit fethi sekin'in anıtına çelenk bıraktı - Son Dakika
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İzmir-akşener, şehit fethi sekin'in anıtına çelenk bıraktı

6 saat önce

Akşener, şehit Fethi Sekin'in anıtına çelenk bıraktıİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, perşembe günü başladığı İzmir turuna bugün de devam etti.

Akşener, şehit Fethi Sekin'in anıtına çelenk bıraktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, perşembe günü başladığı İzmir turuna bugün de devam etti. PKK'lı teröristlerce 3 yıl önce Bayraklı Adliyesi'ne yönelik düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in adliye binası önündeki anıtını ziyaret eden Akşener, çelenk bırakıp, dua okudu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, perşembe günü geldiği İzmir'de, temas ve ziyaretlerini bugün de sürdürdü. Akşener, programın son gününde ilk ziyaretini Bayraklı Adliyesi'ne gerçekleştirdi. Akşener'i burada partililer karşıladı. TBMM İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ile Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray da, Meral Akşener'e eşlik etti. 2017 yılında Bayraklı Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında şehit olan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Motosikletli Şahinler Timi'nde görevli polis memuru Fethi Sekin'in C kapısı girişinde bulunan anıtına çelenk bırakan Akşener, şehitler için dua okudu. Akşener, burada kendisini bekleyen partililerle bir süre sohbet ettikten sonra Çeşme ilçesindeki programlara katılmak üzere, Bayraklı Adliyesi'nden ayrıldı.

İzmir-akşener, şehit fethi sekin'in anıtına çelenk bıraktı

Meral Akşener, Fethi Sekin, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:23 Kaynak: DHA
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