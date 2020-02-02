İzmir akşener, şehit fethi sekin'in anıtına çelenk bıraktı - Son Dakika

Akşener, şehit Fethi Sekin'in anıtına çelenk bıraktı (3)

'GELECEĞİN TÜRKİYE'Sİ İÇİN YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞTAYI'NDA KONUŞTU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara ve Antalya'dan sonra 3'üncüsü İzmir'in Çeşme ilçesindeki otelde düzenlenen, 'Geleceğin Türkiye'si İçin Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı. İYİ Parti'li milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda partilinin de katıldığı çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Akşener, kürsüye Türk bayrağı ile çıktı. Sahnede elinde bayrakla katılımcıları selamlayan Akşener, daha sonra 3 kez öperek, başına koyduktan sonra bayrağı görevlilere verdi. Konuşmasına başlayan Akşener, partililere uyarılarda bulunarak, şunları söyledi:

"Belediye meclis üyeleri, belediye başkanları aramızda. Sizi seçenler, sizi aday gösterenler bulunduğunuz ilin teşkilatları. Hiçbirinize genel merkezden, 'Alo' yapılıp 'Şu arkadaşımız belediye meclis üyesi, şu arkadaşımız belediye başkanı olsun' denmiyor. Bu konuda ne ben ne de genel başkan yardımcısı arkadaşlarımız tarafından bir telefon açılmadı. Her biri teşkilatlarımızın dengeleri gözetilerek, seçileceğine inanılan kişilersiniz. Çok büyük bir göreviniz var. İYİ Parti'nin iyi belediyecilik anlayışını yerelin hücrelerine kadar anlatacaksınız. Bulunduğunuz yerlerde iyi işlere 'evet', kötü işlere 'hayır' diyeceksiniz. Kim olursa olsun, canınız, ciğeriniz olsun; kötü işlerin dışında kalacaksınız, tavır koyacaksınız. Önemli bir iş yapıyorsunuz, yapmaya da devam edeceksiniz. Teşkilatlarımızın yanında sizler de çok önemli uç beylerisiniz. Vatandaşlarla karşı karşıya kalan sizlersiniz. Dürüstlüğün yanında, hırsızlığın karşısında duracaksınız. Çevreye dikkat edeceksiniz. Ezilmişin, mağdurun yanında olacaksınız. Siz yetmezseniz biz çözeceğiz."

Parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini savunan Akşener, "6 aydır ağırlıklı olarak iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşü söylüyoruz. 4 aydır anket yapan firmaların sahipleri soruyor. Bu ay 3 anket firmasından gelen sonuçlar şöyle; biri 54, biri 64, diğeri 63 oranında iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme. Kararsızlar var, fikri olmayanlar var ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen sistemin yanında duran seçmen sayısı yüzde 35. Bu işi de beraberce başaracağız" dedi.

Diyarbakır'a da gidip, orada ilçeleri gezeceğini söyleyen Akşener, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın, kendisine "598 gündür gelmediniz" dediğini hatırlatarak, "Allah nasip ederse sizi bıktıracağım. Bir daha nisan ortasında geleceğim ve diğer ilçelerimizi gezeceğiz. Biliyorum ki Allah çalışanı sever" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, çalıştayın ardından İzmir'den ayrıldı.