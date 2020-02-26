İzmir aliağa'da toki çekilişiyle ev sahibi oldular - Son Dakika

Aliağa'da TOKİ çekilişiyle ev sahibi oldular

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında, İzmir'in Aliağa ilçesinde yapılması planlanan 750 konut, kura ile belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında, Aliağa'da inşa edilecek 750 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi. ENKA Spor Salonu'nu dolduran vatandaşlar, çekilen kurayı heyecanla takip etti. 525'i 2+1, 225'i 3+1 olarak yapılacak konuklara, toplam 30 bin 187 kişi başvuru yaptı. Şehit ailelerine yüzde 10, engellilere ise yüzde 5 öncelikli hak sahibi olma şansı sunuldu. Aliağa 1'inci Noteri huzurunda gerçekleşen kura çekimine katılan binlerce aile heyecan yaşarken, kuradan ismi çıkanlar mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı.