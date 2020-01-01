İzmir alkol almadan 0.74 promil çıkınca, hukuk mücadelesi başlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir alkol almadan 0.74 promil çıkınca, hukuk mücadelesi başlattı - Son Dakika

İzmir alkol almadan 0.74 promil çıkınca, hukuk mücadelesi başlattı

6 saat önce

Alkol almadan 0.74 promil çıkınca, hukuk mücadelesi başlattıİzmir'in Torbalı ilçesinde, alkolsüz olmasına rağmen polis çevirmesinde kanında 0.74 promil alkol çıkan Ahmet Buğra Tokmakoğlu (30), kendi imkanıyla hastaneye gidip kan tahlili yaptırdı ve kanında alkole rastlanmadı.

Alkol almadan 0.74 promil çıkınca, hukuk mücadelesi başlattı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, alkolsüz olmasına rağmen polis çevirmesinde kanında 0.74 promil alkol çıkan Ahmet Buğra Tokmakoğlu (30), kendi imkanıyla hastaneye gidip kan tahlili yaptırdı ve kanında alkole rastlanmadı. Alkolsüz olmasına rağmen ehliyetine 6 ay süreyle el konulan Tokmakoğlu, mahkemeye başvurarak uğradığı haksızlığın giderilmesini istedi.

Torbalı'da 8 Haziran günü saat 02.55'te polis çevirmesine denk gelen Ahmet Buğra Tokmakoğlu, alkol kullanmamasına rağmen, alkol metrede 0.74 promil alkol çıktı ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Bunun üzerine itiraz etmek istediğini, kan tahlili talep ettiğini söyleyen Tokmakoğlu, polislerin adli vaka olmadan bunu yapamayacağını söylemesi üzerine kendi imkanlarıyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Saat 05.55'te kan tahlili yaptıran Tokmakoğlu'nun kanında alkole rastlanmadı. Bin 2 lira ceza ödemek zorunda kalan Tokmakoğlu'na aynı zamanda 20 puan ceza yazıldı. Ehliyetinin haksız yere alınmasına itiraz etmek isteyen Tokmakoğlu, mahkemeye başvurdu. Fakat duruşma, olayın üzerinden 6 ay geçip de 15 Aralık'ta ehliyetin geri verilmesine kadar görülmedi. Tokmakoğlu, Henüz duruşma görülmedi, bir tarih de vermediler. 6 aylık süreçte duruşmanın görülmemiş olması, herhangi bir tarihin verilmemiş olması, beni mağdur etti. Aktif olarak araba kullanan bir insanım, ehliyetim olmadığı için işimden geri kaldım. En büyük tepkim, duruşmanın bu zamana kadar görülmemiş olması. 20 puan trafik cezamın silinmesi ve ödediğim bin 2 TL cezayı geri almak istiyorum. Cezam iptal edilmediği için tekrar herhangi bir alkol kontrolüne yakalanırsam, ehliyetime bir yıl süreyle el konulacak ve psikolojik teste gönderileceğim. O yüzden mahkemenin bir an önce görülmesi ve haksız yere ehliyetimin alındığının kanıtlanması gerekiyor dedi.

İzmir alkol almadan 0.74 promil çıkınca, hukuk mücadelesi başlattı

Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alkol almadığı halde alkollü çıktı, ehliyetine 6 ay el konuldu
Polis ekiplerinin yoğun çabası, sızıp kalan alkolik adamı uyandırmaya yetmedi Alkol komasına giren diş hekimi Betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi

Son Dakika Haberleri
15:16 Yeni yılı kostümlerle denize girerek kutlayıp, bağış topladılar - Son Dakika
15:16 Almanya'da hayvanat bahçesinde yangın: 30'dan fazla maymun öldü - Son Dakika
15:16 Niğde maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
15:16 Ordu'da yeni yılın ilk bebeğine ceren adı verildi - Son Dakika
15:11 Kızılay'ın merhamet eli dünyaya örnek oluyor - Son Dakika
15:00 Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi - Son Dakika
14:30 Yılın ilk gününde sahiller dolup taştı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 15:19:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir alkol almadan 0.74 promil çıkınca, hukuk mücadelesi başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]