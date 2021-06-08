Üye Girişi
İzmir Alsancak Stadyumu açılıyor - Son Dakika

İzmir Alsancak Stadyumu açılıyor

08.06.2021 10:53
İzmir Alsancak Stadyumu açılıyor, System.String[]

Tarihi 1910'lara uzanan ve depreme dayanıklı olmadığı için 2015 yılında yıkılarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeniden yapımına başlanan İzmir Alsancak Stadı, yeni sezonda kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Tarihi 1910'lara uzanan ve depreme dayanıklı olmadığı için 2015 yılında yıkılarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeniden yapımına başlanan İzmir Alsancak Stadı, yeni sezonda kapılarını açmaya hazırlanıyor. 15 bin kişi kapasiteli yeni stadın 10 locası, 4 soyunma odası, 2 hakem ve 4 antrenör odasının yanı sıra UEFA ofisleri, 100 kişilik çok amaçlı salonu ve yeme-içme alanları bulunuyor.

Bu yıl Süper Lig'e çıkan İzmir takımlarından Altay'ın da önümüzdeki sezon maçlarını yenilenen İzmir Alsancak Stadı'nda oynaması bekleniyor. Bir diğer İzmir takımı Altınordu ise önümüzdeki sezon TFF 1. Lig maçlarını yenilenen statta oynamayı planlıyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge "Stadın kullanım haklarına sahip olan Altınordu ve Altay takımları arasındaki ilişki, tüm dünya futbolu için eşine ender rastlanır bir dostluğun eşsiz bir göstergesi. Özellikle kendini milli takımlara futbolcu yetiştirmeye adayan Altınordu için, yenilenen İzmir Alsancak Stadı'nın önemi çok büyük. Tüm dünya futbolunun ilgisini üzerinde toplayan ve Türkiye'nin futbol fabrikası olarak da bilinen Altınordu'nun maçlarını yenilenen İzmir Alsancak Stadyumu'nda oynaması, seyir deneyimine ve Türk futbolunun prestijine çok önemli bir katkı sağlayacak" dedi.

GÖZTEPE, KARŞIYAKA VE İZMİRSPOR'U DA AĞIRLAMIŞTI

Stadın tarihine de değinen Orhunbilge, geçmişten bugüne pek çok karşılaşmaya ev sahipliği yaptığının altını çizerek, "İzmir Alsancak Stadyumu'nun tarihinin 1910 yılına kadar uzandığı söyleniyor. O günlerde Rum takımı Panionios, maçlarını burada oynuyordu. Kurtuluş Savaşı sonrasında ise Altınordu ve Altay başta olmak üzere Göztepe, Karşıyaka, ve İzmirspor takımları maçlarını İzmir Alsancak Stadı'nda yapmaya başladı" diye konuştu.

Alsancak Stadı'nın tarihiyle ilgili bilgi de veren Orhunbilge, "Türkiye Futbol 1. Ligi'nin başladığı 1959 yılında, İzmir'in 5 takımı maçlarını bu statta oynuyordu.1962 yılında ise o zamanki adı Başbakanlık Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü ile Altınordu ve Altay arasında protokol imzalanarak, stadın intifa hakları Altınordu ve Altay'a devredildi. Bunun karşılığında ise Altınordu, 1971 Akdeniz Oyunları'nın yapılması için şimdiki Atatürk Kapalı Spor Salonu ve Atatürk Yüzme Havuzu'nun bulunduğu yerdeki sahasını Başbakanlık Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü'ne vermişti. O günden bugüne İzmir Alsancak Stadyumu Altay ve Altınordu kulüpleri tarafından birlikte kullanıldı" ifadelerini kullandı.

İZMİR TAKIMLARININ AVRUPA MÜCADESİNİN ADRESİ OLDU

Futbolun ülkemize 19'uncu yüzyılın son çeyreğinde geldiğini ve ilk futbol takımının 1894'te İzmir'de İngilizler tarafından kurulduğunu da hatırlatan Orhunbilge, "O zamanlarda İzmir'den ülkenin geneline yayılan futbol ateşinin etkisiyle, Cumhuriyetin ilk yıllarında İzmir'de Türk takımları da peşi sıra kurulmaya başlamış. O dönemden günümüze uzanan Karşıyaka, Altay, Altınordu, İzmirspor, Göztepe ve Bucaspor kulüpleri, Türk futboluna büyük katkılar sağladı. İzmir Alsancak Stadı özellikle Avrupa Kupası mücadelelerinde İzmir takımlarının maçlarına ev sahipliği yaptı" dedi.


İzmir Alsancak Stadyumu açılıyor
İzmir Alsancak Stadyumu açılıyor
İzmir Alsancak Stadyumu açılıyor
İzmir Alsancak Stadyumu açılıyor

Alsancak Stadı, Altınordu, Alsancak, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İzmir Alsancak Stadyumu açılıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kaptan Burak Yılmaz'dan İtalya'ya mesaj: Biz büyük maçları severiz 11:31 Kaptan Burak Yılmaz'dan İtalya'ya mesaj: Biz büyük maçları severiz Bakan Karaismailoğlu'nun Kanal İstanbul yorumu dikkat çekti: Marmara'daki deniz salyasını bitirecek 11:26 Bakan Karaismailoğlu'nun Kanal İstanbul yorumu dikkat çekti: Marmara'daki deniz salyasını bitirecek Son Dakika! Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek 11:14 Son Dakika! Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek
20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı 11:08 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'ten koronavirüs atlatan Aydın Aydın'a ilginç mesaj! 11:02 İbrahim Tatlıses'ten koronavirüs atlatan Aydın Aydın'a ilginç mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu 10:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı 10:05 Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Marmara'daki müsilaj kabusunu en iyi anlatan görüntüler Bursa'dan geldi: Bütün marina betonla kaplı gibiydi 09:46 Marmara'daki müsilaj kabusunu en iyi anlatan görüntüler Bursa'dan geldi: Bütün marina betonla kaplı gibiydi

Son Dakika Haberleri
11:41 Boğulduktan sonra yakılan Fatma Mavi'nin katil zanlıları suçlamaları kabul etmedi
11:33 MicroStrategy, 400 milyon dolarlık Bitcoin alacak
11:26 Ezgi Mola davasında yeni gelişme! Mahkeme, suçu basit yargılama olarak değerlendirilecek
11:25 Bakan Karaismailoğlu'nun Kanal İstanbul yorumu dikkat çekti: Marmara'daki deniz salyasını bitirecek
11:24 Şeyma Subaşı, "Sevgilisi dolandırıcı" iddialarına ateş püskürdü! Bu sefer müstakbel enişte de sessizliğini bozdu
11:14 Son Dakika! Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek
11:13 Ali Koç'tan sert kurallar geliyor! Başta papazlar olmak üzere çaycısından çimcisine kadar herkese ayar
11:02 İbrahim Tatlıses'ten koronavirüs atlatan Aydın Aydın'a ilginç mesaj!
10:57 Thodex mağdurları, alacakları için haciz kararı aldırmaya başladı
10:33 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor
MicroStrategy, 400 milyon dolarlık Bitcoin alacak MicroStrategy, 400 milyon dolarlık Bitcoin alacak         
11:34
Ezgi Mola davasında yeni gelişme! Mahkeme, suçu basit yargılama olarak değerlendirilecek Ezgi Mola davasında yeni gelişme! Mahkeme, suçu basit yargılama olarak değerlendirilecek         
11:27
Şeyma Subaşı, Şeyma Subaşı, "Sevgilisi dolandırıcı" iddialarına ateş püskürdü! Bu sefer müstakbel enişte de sessizliğini bozdu         
11:25
Ali Koç'tan sert kurallar geliyor! Başta papazlar olmak üzere çaycısından çimcisine kadar herkese ayar Ali Koç'tan sert kurallar geliyor! Başta papazlar olmak üzere çaycısından çimcisine kadar herkese ayar         
11:14
Boğulduktan sonra yakılan Fatma Mavi'nin katil zanlıları suçlamaları reddetti Boğulduktan sonra yakılan Fatma Mavi'nin katil zanlıları suçlamaları reddetti         
11:02
Diyarbakır'da 7 çocuk annesi kadın, boynundan iple asılı halde bulundu Diyarbakır'da 7 çocuk annesi kadın, boynundan iple asılı halde bulundu         
10:45
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor         
10:33
Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı         
09:52
Sedat Peker Sedat Peker "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" demişti! Mahkeme başkanından ilk açıklama geldi         
09:21
Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın         
09:12
Korona aşısı olmayanlar sinema, tiyatro ve konser gibi yerlere alınmayabilirler Korona aşısı olmayanlar sinema, tiyatro ve konser gibi yerlere alınmayabilirler         
09:05
Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım         
00:37
Türk gazeteci aşı kartı çıkartmak istedi, uyruk kısmında Afgan yazdığını görünce şaşırdı Türk gazeteci aşı kartı çıkartmak istedi, uyruk kısmında Afgan yazdığını görünce şaşırdı         
20:59
Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi         
19:57
ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi         
19:37
Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı         
17:18
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 11:45:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir Alsancak Stadyumu açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement