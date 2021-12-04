İzmir Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile Proje Geliştirme Ofisi kuruldu - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İzmir Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve Proje Geliştirme Ofisinin kurulduğunu kaydetti.

Nasır, yaptığı yazılı açıklamada, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün vatandaşlara daha etkin ve hızlı olarak hizmet vereceğini vurguladı.

Kentsel dönüşüm sürecinin daha aktif yürütüleceğine işaret eden Nasır, 6 Aralık'ta Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi'ndeki 2. Proje Rezerv Yapı Alanında proje geliştirme ofisinin faaliyete geçirileceğini duyurdu.

Nasır, İzmir Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün de Bornova ilçesi Altındağ Mahallesi 4380 Sokak'ta hizmete açılacağını aktararak, "30 Ekim tarihinde meydana gelen depremden etkilenen Bayraklı ilçesi Adalet, Manavkuyu ve Mansuroğlu mahalleleri sınırları içerisinde 6306 sayılı Kanun kapsamında 7 adet proje yapı alanı belirlenmiş, söz konusu alanlarda yapım çalışmalarının büyük kısmı tamamlanarak, hak sahiplerine teslim işlemlerine başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.