İzmir amatör balıkçı gediz nehri'nde kayboldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir amatör balıkçı gediz nehri'nde kayboldu - Son Dakika

İzmir amatör balıkçı gediz nehri'nde kayboldu

6 saat önce

Amatör balıkçı Gediz Nehri'nde kaybolduİZMİR'in Foça ilçesinde, balık avlamak için teknesi ile Gediz Nehri'ne açılan 37 yaşındaki Muharrem Sürücü'den dün (cumartesi) saat 17.00'den bu yana haber alınamıyor.

Amatör balıkçı Gediz Nehri'nde kayboldu

İZMİR'in Foça ilçesinde, balık avlamak için teknesi ile Gediz Nehri'ne açılan 37 yaşındaki Muharrem Sürücü'den dün (cumartesi) saat 17.00'den bu yana haber alınamıyor. Sürücü'nün bulunması için jandarma dalgıç ekipleri, deniz polisi, itfaiye ekipleri ve köylüler tarafından nehirde ve karada arama kurtarma çalışması yapılıyor.

Evli, 1 çocuk babası amatör balıkçı Muharrem Sürücü, dün (cumartesi) saat 17.00 sıralarında, 6 metrelik teknesi ise Foça'nın Gerenköy Mahallesi, Gedizaltı mevkisindeki Gediz Nehri'nin denize döküldüğü noktaya balık tutmaya gitti. Saat 17.00 sıralarında, bir arkadaşı, aynı zamanda çiftçilik ile uğraşan Sürücü'yü cep telefonundan arayıp, Ben de balık tutacağım diyerek, kendisini de almasını istedi. Arkadaşı, sözleştikleri Gedizaltı mevkisindeki balık avladıkları yere 500 metre mesafedeki iskele olarak kullandıkları yerde uzun süre beklemesine rağmen Sürücü'nün kendisini almaya gelmesi üzerine tekrar telefon etti. Ancak, ısrarla aramasına rağmen Sürücü'nün telefonlarına cevap vermemesi üzerine, durumu diğer arkadaşlarına bildirdi. Bölgeye gelen arkadaşları Sürücü'nün teknesini, içi boş halde çalışır vaziyette kendi etrafında dönerken buldu. Çevrede yaptıkları aramada Sürücü'yü bulamayınca, durum jandarmaya bildirildi. Jandarma dalgıç ekibi, deniz polisi ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla saat 18.00 itibari ile bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Arama-kurtama çalışmalarına bazı köylüler de kendi tekneleriyle destek verdi. Sürücü'nün montu ve çizmesi karada bulundu. Ancak şu ana kadar kendisine ulaşılamadı. Arama- kurtarma çalışmaları sürüyor.

İzmir amatör balıkçı gediz nehri'nde kayboldu

Gediz Nehri, Foça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:31 Kaynak: DHA
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