İzmir Amatör Süper Lig: Foça Belediyespor 3 - Güzeltepe Gençlikspor 0
2 gün önce
İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup Lideri Foça Belediyespor, Güzeltepe Gençlikspor'u 3-0 yenerek, takipçisi ile puan farkını 7'ye çıkardı.
İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup Lideri Foça Belediyespor, Güzeltepe Gençlikspor'u 3-0 yenerek, takipçisi ile puan farkını 7'ye çıkardı.
İzmir Amatör Süper Lig'de lider Foça Belediyespor evinde Güzeltepe Gençlikspor'u yenerek zirve yolunda fire vermedi. Bu galibiyetle, 44 puana ulaşan Foça Belediyespor en yakın takipçisiyle olan puan farkını da 7'ye çıkardı. - İZMİR
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:01 Kaynak: İHA
Eski Başbakan Tansu Çiller'in Avukatı Tarcan Ülük, Demokrat Parti'den İzmir Büyükşehir Adayı Oldu
CHP İzmir Adayı Tunç Soyer'in En Çılgın Projesi: Çocuk Köyü
Fatih Terim'i Tehdit Ettiği İçin Hapis Cezası Alan Kebapçı Aydoğdu: Pişman Olacağım İşi Yapmam
AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez