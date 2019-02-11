Son Dakika Haberleri: İzmir Amatör Süper Lig: Foça Belediyespor 3 - Güzeltepe Gençlikspor 0

İzmir Amatör Süper Lig: Foça Belediyespor 3 - Güzeltepe Gençlikspor 0

2 gün önce

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup Lideri Foça Belediyespor, Güzeltepe Gençlikspor'u 3-0 yenerek, takipçisi ile puan farkını 7'ye çıkardı.

İzmir Amatör Süper Lig: Foça Belediyespor 3 - Güzeltepe Gençlikspor 0, System.String[]
İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup Lideri Foça Belediyespor, Güzeltepe Gençlikspor'u 3-0 yenerek, takipçisi ile puan farkını 7'ye çıkardı.

İzmir Amatör Süper Lig'de lider Foça Belediyespor evinde Güzeltepe Gençlikspor'u yenerek zirve yolunda fire vermedi. Bu galibiyetle, 44 puana ulaşan Foça Belediyespor en yakın takipçisiyle olan puan farkını da 7'ye çıkardı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:01 Kaynak: İHA

Foça Belediyespor, İzmir, Spor
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