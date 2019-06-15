Son Dakika Haberleri: İzmir Anaokulu servisinde unutularak ölen Alperen'in acılı babası, kreşlerden sorumlu oldu-
Son Dakika Güncel Haber

İzmir Anaokulu servisinde unutularak ölen Alperen'in acılı babası, kreşlerden sorumlu oldu-

3 saat önce

İzmir Anaokulu servisinde unutularak ölen Alperen'in acılı babası, kreşlerden sorumlu oldu-(ARŞİV)(Tür: Yurt)

İzmir Anaokulu servisinde unutularak ölen Alperen'in acılı babası, kreşlerden sorumlu oldu-(ARŞİV)
(Tür: Yurt)
İzmir Anaokulu servisinde unutularak ölen Alperen'in acılı babası, kreşlerden sorumlu oldu-
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:08 Kaynak: DHA
İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de yasak aşk cinayeti iddiası Okul servisinde hayatını kaybeden Alperen'in babasına çok "özel" görev! Düğün hazırlıkları yapan genç çifti ölüm ayırdı! CHPli vekilden Numan Kurtulmuş'a: Susun, yoksa açıklarım

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:10:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir Anaokulu servisinde unutularak ölen Alperen'in acılı babası, kreşlerden sorumlu oldu-
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]