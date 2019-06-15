İzmir Anaokulu servisinde unutularak ölen Alperen'in acılı babası, kreşlerden sorumlu oldu-
3 saat önce
İzmir Anaokulu servisinde unutularak ölen Alperen'in acılı babası, kreşlerden sorumlu oldu-(ARŞİV)(Tür: Yurt)
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:08 Kaynak: DHA
Anaokulu servisinde unutularak ölen Alperen'in acılı babası, kreşlerden sorumlu oldu-(ARŞİV)
(Tür: Yurt)
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