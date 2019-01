İzmir- Ankara karayolu 5 saattir kapalı Kula 'da eğitime bir gün ara verildiMANİSA - İzmir-Ankara D300 Karayolu'nun Kula ilçe merkezi geçişi yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışından dolayı ilçeye bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildi.Yoğun kar yağışı sonucunda, yolun kapanması nedeniyle Kula ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından anonslar ile sürücüler uyarılarak trafiğe çıkmamaları istendi.Kula'da öğlen saatlerinde aniden başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinden geçen İzmir-Ankara D300 Karayolu ulaşıma kapandı. Kavacık Rampasında her iki yöne de trafik akışı dururken, karayolları ekipleri kürüme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Kar yağışının tipi şeklinde yoğun olması dolayısıyla küreme ve tuzlama yapılan yollar trafiğe açılamadı. Yolda kalan araçların bir bölümü, ilçe merkezine çekildi.Yoğun kar yağışı nedeniyle Kavacık Rampasında tıkanan trafikte, sürücüler araçlarına zincir taktı.Karayolları bölge müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre toplam 3 greyderin Kula ilçesinde yol açma çalışması yaptığı ayrıca ekiplerin yolda tuzlama çalışmasının yaptığı bildirildi. Karayolları ekiplerinin kapanan trafikte çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Kapanan trafikte kalan öğrenci servisi sürücüsü Mehmet Yıldız , aracına zincir taktı. Yaklaşık 5 saattir yolda kaldıklarını belirten Yıldız, öğrencilerin can güvenliği açısından zincir taktığını ve tüm araç sürücülerinin hem keni can güvenliği, hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atmamak amacıyla zincir taklamları konusunda uyardı.Kaymakam Duru kek dağıttıKula Kaymakamı Kemal Duru, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan D300 karayoluna çıkarak, yolda kalan sürücülere hazır kek dağıttı. Yolda kalan sürücülerle sohbet eden Kula Kaymakamı Kemal Duru, yaklaşık 5 saattir yolda kalan sürücülerin açlıklarını bir nebze olsun giderebilmek için kek dağıttıklarını söyledi.Kula'da eğitime kar engeliKula'da öğle saatlerinde aniden bastıran yoğun kar yağışı sonrasında yollarda trafik kapandı. Kula'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçeye bağlı tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.Kula Kaymakamı Kemal Duru yaptığı açıklamada; "Meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu ilçemiz merkezi ve ilçeye bağlı mahalle okullarımızda eğitim gören öğrencilerimiz için olumsuz hava koşulları nedeniyle 16.01.2019 Çarşamba günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir." dedi.