Son Dakika Haberleri: İzmir- Ankara Karayolu Kula'da Ulaşıma Kapandı

İzmir- Ankara Karayolu Kula'da Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesindeki yoğun kar yağışı sonrası, İzmir- Ankara karayolu üzerindeki Esenyazı, Gökçeören ve Kovukdere mevkileri ile Kavacık Rampası'nda yol ulaşıma kapandı.

İzmir- Ankara Karayolu Kula'da Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesindeki yoğun kar yağışı sonrası, İzmir- Ankara karayolu üzerindeki Esenyazı, Gökçeören ve Kovukdere mevkileri ile Kavacık Rampası'nda yol ulaşıma kapandı.

Kula'da öğle saatlerinde aniden başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinden geçen İzmir- Ankara karayolu ulaşıma kapandı. Esenyazı, Gökçeören ve Kovukdere mevkiileri ile Kavacık Rampası'nda ulaşım, her iki yönde de kapandı. Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve karayolları ekipleri, Kula girişinde durdurup sürcülerin karayoluna girmelerine izin vermedi. Sürücüler akaryakıt istasyonlarına ya da şehir içine yönlendirildi. Kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı. Yoğun kar yağışının gece saatlerine kadar süreceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:57 Kaynak: DHA

Ankara, İzmir, Kula, Güncel
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