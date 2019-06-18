İzmir-Ankara karayolunu su bastı
50 dakika önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sağanak yağış hayatı felç etti.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:34 Kaynak: İHA
'nın Turgutlu
ilçesinde sağanak yağış hayatı felç etti. İlçeden geçen İzmir- Ankara
karayolu da sular altında kaldı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, birçok araç çekici vasıtasıyla kurtarıldı.
Turgutlu ilçesinde saat 18.00'da başlayan ve yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış su baskınlarına ve İzmir-Ankara karayolunun kapanmasına neden oldu. E-96 karayolunda su taşkınları yaşanırken, trafik akışı iki yönde de kilitlendi. Bölgede trafik ve itfaiye ekipleri duruma müdahale etti. Manisa kavşağı ve OSB
kavşağında trafik dururken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Mahsur kalan araçlar çekici vasıtasıyla kurtarıldı. - MANİSA
Almanya Şansölyesi Merkel, resmi tören sırasında fenalaştı! Korkutan anlar kameraya yansıdı
Kuvvetli sağanak nedeniyle İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı
Bolu'da, dereye düşen otomobildeki 3 kişi öldü
Böceklerin istilasına uğrayan mahalleli isyan etti: İnsanlar uyuyamıyor, yemek yiyemiyor, evlerini terk ettiler