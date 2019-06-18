İzmir-Ankara karayolunu su bastı
8 dakika önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sağanak yağış hayatı felç etti.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:11 Kaynak: İHA
'nın Turgutlu
ilçesinde sağanak yağış hayatı felç etti. İlçeden geçen İzmir- Ankara
karayolu da sular altında kaldı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, birçok araç çekici vasıtasıyla kurtarıldı. Turgutlu ilçesinde saat 18.00'da başlayan ve yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış su baskınlarına ve İzmir-Ankara karayolunun kapanmasına neden oldu. E-96 karayolunda su taşkınları yaşanırken, trafik akışı iki yönde de kilitlendi. Bölgede trafik ve itfaiye ekipleri duruma müdahale etti. Manisa kavşağı ve OSB
kavşağında trafik dururken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Mahsur kalan araçlar çekici vasıtasıyla kurtarıldı.
(İHA)
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