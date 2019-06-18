Son Dakika Haberleri: İzmir-Ankara karayolunu su bastı
Son Dakika Güncel Haber

İzmir-Ankara karayolunu su bastı

8 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sağanak yağış hayatı felç etti.

İzmir-Ankara karayolunu su bastı, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sağanak yağış hayatı felç etti. İlçeden geçen İzmir- Ankara karayolu da sular altında kaldı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, birçok araç çekici vasıtasıyla kurtarıldı. Turgutlu ilçesinde saat 18.00'da başlayan ve yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış su baskınlarına ve İzmir-Ankara karayolunun kapanmasına neden oldu. E-96 karayolunda su taşkınları yaşanırken, trafik akışı iki yönde de kilitlendi. Bölgede trafik ve itfaiye ekipleri duruma müdahale etti. Manisa kavşağı ve OSB kavşağında trafik dururken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Mahsur kalan araçlar çekici vasıtasıyla kurtarıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:11 Kaynak: İHA
Turgutlu, İzmir, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya Şansölyesi Merkel, resmi tören sırasında fenalaştı! Korkutan anlar kameraya yansıdı Kuvvetli sağanak nedeniyle İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı Son Dakika! Askerliği 6 aya düşüren madde TBMM'de kabul edildi AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, Demirtaş'ın mesajıyla ilgili açıklama yaptı: Ülkücü kardeşlerimizin takdirine bırakıyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 20:19:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir-Ankara karayolunu su bastı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]