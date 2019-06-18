Son Dakika Haberleri: İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı
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İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

49 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunda ulaşım her iki yönde durdu.

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle İzmir- Ankara kara yolunda ulaşım her iki yönde durdu.
Alınan bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında bölge genelinde başlayan yağış yerini kuvvetli sağanağa bıraktı.
İzmir ile Ankara arasında ulaşımın sağlandığı E-96 kara yolu, Manisa kavşağı yakınlarında kuvvetli sağanak nedeniyle sular altında kaldı.
Yolun kapanmasıyla İzmir ve Ankara yönünde trafik durdu, araçlar yolda mahsur kaldı.
Olay yerine gelen Karayolları, itfaiye ve polis ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:33 Kaynak: AA
Turgutlu, Manisa, Ankara, İzmir, Güncel
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