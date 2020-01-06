İzmir-Ankara yolunda kar mesaisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir-Ankara yolunda kar mesaisi - Son Dakika

İzmir-Ankara yolunda kar mesaisi

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde karayolları ekipleri, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sebebiyle karayolunda trafik akışında aksaklık yaşanmaması için tuzlama ve küreme çalışmaları yaptı.

İzmir-Ankara yolunda kar mesaisi, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde karayolları ekipleri, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sebebiyle karayolunda trafik akışında aksaklık yaşanmaması için tuzlama ve küreme çalışmaları yaptı.

Kula'da dün gece yağmurla karışık olarak başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Yağışın bir süre şiddetini artırması sebebiyle, karayolları ekipleri, ilçe sınırları içerisinde kalan İzmir- Ankara D300 karayolunda tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı. Karayolundaki trafik akışında bir aksaklık yaşanmaması için önce kar küreme çalışması yapan ekipler, daha sonrasında ise tuzlama çalışması yaparak kar birikmesini ve karayolunda gizli buzlanma olmasını önledi. Kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artıracağı öğrenilirken, karayolları ekiplerinin çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

TRAFİK POLİSLERİNDEN SÜRÜCÜLERE UYARI

Kar yağışı sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunda sürekli denetlemeler yapan trafik timleri, araç sürücülerini sık sık uyardı. İzmir-Ankara D300 karayolunda özellikle Kavacık rampası civarında sürücülere uyarılarda bulunan ekipler, ilçeyi etkisi altına alan sisli hava sebebiyle yaklaşık 20 metreye kadar düşen karayolunda dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.

(Hasan Yiğen/İHA)

Ankara, İzmir, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:55 Kaynak: İHA
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