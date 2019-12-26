İzmir annelerden obeziteye karşı neşeli tabaklar - Son Dakika
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İzmir annelerden obeziteye karşı neşeli tabaklar

6 saat önce

Annelerden obeziteye karşı neşeli tabaklarİZMİR'de obeziteye karşı harekete geçen anneler, sağlıklı beslenmeleri için çocuklarının sevmedikleri sebzeleri farklı tasarımlarla hazırlamayı öğrendi.

Annelerden obeziteye karşı neşeli tabaklar

İZMİR'de obeziteye karşı harekete geçen anneler, sağlıklı beslenmeleri için çocuklarının sevmedikleri sebzeleri farklı tasarımlarla hazırlamayı öğrendi. Çocuklar, annelerinin 'Neşeli Tabaklar' projesi kapsamında hazırladığı kuzu şeklindeki brokoliyi peynirden balığı falafelden yılbaşı ağacını afiyetle yedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi il birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, çocukların sağlıklı beslenmelerine katkıda bulunmak ve obeziteye yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla annelere 'Neşeli tabaklar' eğitimi verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Masal Evleri' projesinde yer alan 20 annenin seçildiği etkinlik kapsamında, gıdaların besin değerleri hakkında eğitim alan anneler, sağlıklı sebzelerle farklı tasarımlar yapmayı öğrendi. Brokoliden kuzu, peynirden balık, falafelden yılbaşı ağacı yapmayı öğrenen anneler, daha sonra hazırladıkları yemekleri çocuklarına servis etti. Eğlenerek sağlıklı beslenmenin keyfini süren çocuklar ise, sevmedikleri sebzeleri doya doya yedi. Çocukların daha sağlıklı besinler tüketip sağlıklı bireyler olmaları için annelere destek olmayı amaçladıklarını söyleyen İzmir Ekonomi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Betül Öztürk, Genelde çocuklar hareketlidir ve besinlerde seçici olurlar. 'Onu yemek istemiyoruz, bunu yemek istemiyoruz' derler. Bizim burada amacımız onların ileri yaşlarda hastalanmalarını önleyecek ve gerekli besin öğelerini almalarını sağlayacak gıdaları neşeli tabak tasarımlarıyla sunmak. Bu amaçla annelerimizle birlikte bu projeye başladık. Annelere bugün bir akvaryum tasarımını öğreterek çocukların sağlıklı beslenmelerini sağladık. Aynı zamanda okulumuzda öğrencilere bu tasarımları ödev olarak verdik. Öğrencilerimiz sebze ve meyvelerini kullanarak farklı tasarımlarla sağlıklı reçeteler üretiyorlar. Amacımız bu projeyi daha da genişleterek bir kitap haline getirmek dedi.

'YASAKLI ŞEYLER CAZİP GELİYOR'

Neşeli tabaklar eğitimi alan annelerden Nevin Micen (38), Benim biri 12, biri 8, biri 2 yaşında üç çocuğum var. Bugün obezite hakkında bilgilendirildik. Çocuklarımıza nasıl tabaklar çıkarabiliriz onu öğrendik. İstemediği, sevmediği sağlıklı şeyleri nasıl yedirebileceğimizi öğrendik. Bize çok büyük katkısı olacağına inanıyorum. Benim oğlum fazla kilolu olduğu için bu eğitime katılmayı çok istedim. Diyet yaptırmakta zorlanıyorum ve yasaklı şeyler çok cazip geliyor. Sebze yemekten genellikle çekiniyor. Bugün burada öğrendiklerimi hayata geçireceğim dedi. Eğitim alan annelerden üç çocuk annesi Begüm Karamahoğulları (34), Çocuklarımız için sağlıklı beslenme alışkanlığını kazandırmak amacıyla görsel sunumlarla onları etkileyecek tabaklar hazırladık ve çok eğlenceli oldu. Evde bu kadar uğraşmıyorduk ama hiç yemeyeceğini düşündüğüm şeyleri bile bu sunumdan sonra yiyeceğini düşünüyorum diye konuştu.

'BALIK GİBİ PEYNİRİ HEMEN YEDİM'

Annesinin hazırladığı akvaryum konseptli sebze tabağını yiyen 4 yaşındaki Betül Mahmut, Bugün peynir yedim. Çok beğendim. En çok keşkek, yumurta ve çorba yemeyi seviyorum. Bugün tabağımdaki balık görünümlü peyniri hemen yedim diye konuştu. 8 yaşındaki Oğuz Çağan Karamahoğulları, Bugün yumurta, pancar, patates ve havuçtan yedim. Tabağım akvaryum gibiydi öyle görünce çok hoşuma gitti. En çok mangal yemeyi seviyorum. Mercimek ve patlıcan yemeyi sevmiyorum. Böyle farklı şeyler görürsem bir tadına bakarım dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Genç Yaratıcı Ajans Kreatif Direktörü Tayfun Kısacık ise, Bu bir sosyal sorumluluk kampanyası. Türkiye'de 6-11 yaş arasında 9 milyon çocuk var. Maalesef bunlardan 2 milyon tanesi fazla kilolu. Bu hareketsizlik ve sağlıksız beslenme gibi nedenlerle oluşuyor. Bizler bu konuya dikkat çekmek istedik. Çocuklar keyifli buldukları tabaklarda her türlü gıdayı tüketebiliyorlar dedi.

İzmir annelerden obeziteye karşı neşeli tabaklar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:09 Kaynak: DHA
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