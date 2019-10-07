Son Dakika Haberleri: İzmir antik kent'teki konserin geliri eğitime destek olacak
Son Dakika Güncel İzmir antik kent'teki konserin geliri eğitime destek olacak

İzmir antik kent'teki konserin geliri eğitime destek olacak

3 dakika önce

Antik Kent'teki konserin geliri eğitime destek olacakİzmir'in Torbalı ilçesindeki 5 bin yılık tarihi geçmişe sahip Metropolis Antik Kenti'nde Uluslararası Rotary 2440. Bölge 9. Grup Kulüpleri tarafından Kürşat Başar Orkestrası ve Nükhet Yalçın konseri düzenlendi.

İzmir antik kent'teki konserin geliri eğitime destek olacak, System.String[]

Antik Kent'teki konserin geliri eğitime destek olacak

İzmir'in Torbalı ilçesindeki 5 bin yılık tarihi geçmişe sahip Metropolis Antik Kenti'nde Uluslararası Rotary 2440. Bölge 9. Grup Kulüpleri tarafından Kürşat Başar Orkestrası ve Nükhet Yalçın konseri düzenlendi. Konserden elde edilen gelirin başta Torbalı'nın kırsal Yeniköy Mahallesi'ndeki ilk ve ortaokul olmak üzere 6 Rotary Kulübü'nün desteklediği okullar için kullanılacağı bildirildi.

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu'nun 9. Grubu'nu oluşturan Alsancak, Buca, Dokuz Eylül, Güzelyalı, Kordon ve Varyant Rotary kulüpleri bir araya gelerek, Torbalı Yeniköy'ü kalkındırma ve Metropolis Antik Kenti'ni tanıtma çalışmaları kapsamında Kürşat Başar Orkestrası ve Nükhet Yalçın konseri düzenledi. Metropolis Antik Kenti'ndeki amfitiyatrodaki, biletleri 80 ile 120 liradan satılan konseri Torbalı Kaymakamı Ercan Öter'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 600 kişi izledi. Konserin açılışında konuşan Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, Metropolis, geçmişi 5 bin yıl öncesine dayanan ve her geçen gün önemi daha da artan bir antik kent. Halen kazı çalışmalarının sürdüğü kentte bu yıl ikincisi düzenlenen konserden dolayı Rotary 2440. Bölge Federasyonu'na teşekkür ederiz dedi.

Konuşmaların ardından Kürşat Başar Orkestrası ve Nükhet Yalçın, şarkılarını seslendirdi. 2 saat süren konserde 'Kimse Bilmez', 'Kirli Beyaz Kedi', 'Yağmur Öncesi' gibi yerli ve yabancı şarkılardan oluşan repertuvarı ustalıkla yorumlayan sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı.

Konserden elde edilen gelir başta Yeniköy ilk ve ortaokulu olmak üzere 6 Rotary Kulübü'nün desteklediği okullar için kullanılacağı bildirildi.

Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Fatih Akçicek konser öncesi yatığı açıklamada, 1.5 sene önce Yeniköylüler ile tanıştık. Birbirimizi çok sevdik. Buraya emek harcamaktan çok mutluyuz. Yeniköylüler ile beraber işbirliği içerisinde çocuklarının geleceğine, kadınların bugününe hizmet götürüyoruz. Onların yarınlarına daha iyi bakmaları için fırsat taşımaya çalışıyoruz. Bunu elbette yalnız yapmıyoruz. İyi ki sizler varsınız dedi.

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu 9. Grubu'nu tarafından Metropolis Antik Kenti'nde geçen yıl da Olten Filarmoni Orkestrası konseri düzenlenmişti.

Metropolis, Torbalı, Yeniköy, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:48 Kaynak: DHA
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