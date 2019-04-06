Son Dakika Haberleri: İzmir Apartman Dairesinden 47 Kedi, 6 Köpek ve 1 Kaplumbağa Çıktı

İzmir Apartman Dairesinden 47 Kedi, 6 Köpek ve 1 Kaplumbağa Çıktı

1 saat önce

Apartman dairesinden 47 kedi, 6 köpek ve 1 kaplumbağa çıktıİzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir evden yayılan kötü koku üzerine şikayetçi olan mahalle sakinlerinin ihbarıyla harekete geçen Bayraklı Belediyesi ekipleri, kötü şartlarda evde beslendikleri belirtilen 47 kedi, 6 köpek ve 1...

Apartman dairesinden 47 kedi, 6 köpek ve 1 kaplumbağa çıktı

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir evden yayılan kötü koku üzerine şikayetçi olan mahalle sakinlerinin ihbarıyla harekete geçen Bayraklı Belediyesi ekipleri, kötü şartlarda evde beslendikleri belirtilen 47 kedi, 6 köpek ve 1 kaplumbağayı buradan aldı. Ev dezenfekte edilirken, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin teslim aldığı hayvanların, bakımlarının yapılmasının ardından sahiplendirileceği belirtildi.

Bayraklı'daki Manavkuyu Mahallesi 234 sokakta yer alan 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede yıllardır kedi ve köpeklerin kapalı tutulduğu, hayvanların kötü koşullarda ölüme terk edildiği iddiaları ve evden gelen kötü kokular üzerine apartman sakinleri durumu Bayraklı Kaymakamlığı ile Bayraklı Belediyesi yetkililerine bildirdi. Bunun üzerine Bayraklı Belediyesi'ne bağlı ekipler, mahkeme kararıyla polis ve zabıta ekipleri eşliğinde eve geldi. Çilingir ile kapısı açılan eve giren yetkililer gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Evdeki yoğun koku ve eski eşya yığınları nedeniyle içeriye hijyenik özel maskeyle girilebildi. Bu sırada ev sahibi B.E. ile yakını belediye ekiplerine tepki göstererek, evdeki hayvanları vermek istemedi. Ev sahipleri güçlükle sakinleştirildi. Bayraklı İlçe Hayvanları Koruma Komisyonu yetkilileri ile Bayraklı Belediyesi'ne bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hayvanlarla tek tek ilgilendi.

HAYVANLAR SAHİPLENDİRİLECEK

Kötü şartlar altında evde bakılan 47 kedi ile farklı cins ve ırklarda 6 köpek ve 1 kaplumbağa Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Kedi ve köpeklerin tedavilerinin ardından sahiplendirileceği belirtildi. Kaplumbağanın ise Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği beldirildi.

MAHALLE SAKİNLERİ RAHAT NEFES ALDI

Evdeki hayvanların boşaltılmasının ardından, Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları evin her noktasını ilaçlayarak, dezenfekte etti. Mahalle sakinleri, uzun süredir büyük sorun yaşadıklarını, evin boşaltılmasıyla rahat bir nefes aldıklarını söyledi.

2015 YILINDA DA AYNISINI YAPMIŞ

Öte yandan B.E'nin 2015 yılında da yaşanan benzer olayda kötü koşullarda evde onlarca hayvan beslediği, kullanılmayan eşyaları biriktirerek, hayvan cesetlerini evinde bulundurduğu, sonrasında ekiplerin yine müdahale ettiği anlaşıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:09 Kaynak: DHA

Bayraklı, Güncel
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