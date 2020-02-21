İzmir apartman inşaatının temel kazısında lahit bulundu - Son Dakika

Apartman inşaatının temel kazısında lahit bulundu

İZMİR'de, bir apartman inşaatının temel kazısı sırasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen lahit bulundu.

Alsancak Semti Kahramanlar Mahallesi Can Kulduk Sokak'taki bir apartman, kısa süre önce kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Yeni yapılacak bina için ise temel kazısına başlanıldı. İnşaat işçileri kazı sürerken, lahit mezar ve lahit kapağı olduğu düşünülen kalıntılar buldu. Çalışma dururken, lahit için polis ekipleri bilgilendirildi. Müze Müdürlüğü yetkililerinden de gelen uzmanın ardından lahit mezar ve lahit kapağı olduğu düşünülen kalıntıların üstü, kartonlarla kapatıldı. 24 Şubat Pazartesi günü uzman ekiplerin alana gelip, detaylı inceleme yapacağı öğrenildi. Tarihi eser alandan kaldırılacağı süreye kadar ise inşaat çalışması geçici olarak durdu.

İnşaat alanını bekçisi, evli ve 7 çocuk babası 55 yaşındaki Mustafa Kınalı, "Temel kazasında mezar çıktı. İnşaat durdu. Pazartesi uzman ekipler gelecek. Sonrasında inşaat çalışması devam edecek. Polis aralıklarla geliyor. Bende burada lahidin güvenliğini sağlıyorum" dedi.