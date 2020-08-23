İZMİR Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep Annemi tutamadım - Son Dakika

İZMİR Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep Annemi tutamadım

Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutamadımİZMİR'in Ödemiş ilçesinde, otomobilde seyir halindeyken eşi ile tartışmasının ardından kapısını açtığı araçtan atladığı öne sürülen Emir C.'nin (36) ölümün ardından olayın şokunu yaşayan kızı Zeynep C.

Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutamadım

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, otomobilde seyir halindeyken eşi ile tartışmasının ardından kapısını açtığı araçtan atladığı öne sürülen Emir C.'nin (36) ölümün ardından olayın şokunu yaşayan kızı Zeynep C. (10), kendisinin de araçta olduğunu belirterek, "Babam ile annem tartıştı. Annem kendini arabadan attı. Kapıyı tutmaya çalıştım ancak kucağımda kardeşim vardı. O nedenle kapıyı tam olarak tutamadım. Durup, indiğimizde kardeşim Ecrin, anneme dokundu. Ben karşıdan seyredebildim. Annem bana öylece baktı, dudağını kımıldattı ama sonra ben tam bir şey diyecekken yaşamını yitirdi" dedi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü önceki gün saat 21.30 sıralarında, arayan bir kişi, Umurbey Mahallesi, Karşıyaka Caddesi, Ödemiş Sanayi Sitesi girişinde bir kadının minibüsten düştüğü ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, 4 çocuk annesi Emir C.'nin cesedi ile karşılaştı. Polisin ifadesine başvurduğu Emir C.'nin eşi Hüseyin C., "Otomobilde tartıştık. Eşim kapıyı açıp, 'Bıktım artık senden' dedikten sonra, araçtan düştü" dedi. Polis çiftin yaşları 1 ile 10 arasındaki 4 çocuğundan Zeynep C.'nin de ifadesine başvurdu. Zeynep C. de ifadesinde, babası ile annesinin tartıştıklarını belirtip, "Annem minibüsün kapısını açtı. Ancak yanlışlıkla düştü mü yoksa kendisini mi attı anlayamadım" dedi. Emir C'nin cesedi olay yerindeki gerekli incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Emir C.'nin eşi Hüseyin C. ise savcının talimatıyla gözaltına alındı. Olayın, Hüseyin C.'nin eşi ve çocukları ile Demircili Mahallesi'nde yaşayan kayınvalidesini ziyaret ettikten sonra, kendi ailesini de ziyaret etmek üzere 58 AT 370 plakalı minibüsü ile Karakova Mahallesi'ne giderken olayın yaşandığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, Emir C.'nin otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi Ödemiş'in Demircili Mahallesi'ndeki baba evine getirilip, helallik alındıktan sonra memleketleri olan komşu Kiraz ilçesi, Uzundere Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

'KUCAĞIMDA KARDEŞİM VARDI, ANNEMİ TUTAMADIM'

Annesi gözlerinin önünde yaşamını yitiren Zeynep C. yaşadıklarını, "Büyüklerimizi ziyaretten dönüyorduk. Yolda babam ile annem tartışmaya başladı. Babam, anneannemin oturduğu evin satılmasını istedi annemden. Babamla, annem bu yüzünden zaten sık sık kavga ederlerdi. Yine öyle oldu. Annem evin satılmasını kabul etmeyip, kendini arabadan attı. Kapıyı tutmaya çalıştım ancak kucağımda kardeşim vardı. O nedenle kapıyı tam olarak tutamadım. Annem arabadan kendini atınca, fren yaptık. Galiba bir araba üstünden geçti. Bana, 'Dişleri kırılmış' dediler" diye konuştu.

'TAM BİR ŞEY SÖYLEYECEKKEN ANNEM YAŞAMINI YİTİRDİ'

"Tartışma sırasında babam anneme vurmadı" diyen Zeynep C., şöyle devam etti:

"Babam, zaten anneme hiç el kaldırmaz. Sadece tartışırlardı. Annem hep, 'Ya sabır, ya sabır' derdi. Ama bu defa sabrı taştı ve kendini araçtan attı. Durup, indiğimizde kardeşim Ecrin, anneme dokundu. Ben karşıdan seyredebildim. Annem bana öylece baktı, dudağını kımıldattı ama sonra ben tam bir şey diyecekken yaşamını yitirdi. Eli yüzü kan içindeydi. Hayatını kaybedince, avazım çıktığı kadar bağırarak, ağladım. Annem hayatını kaybettiği için kardeşlerimle kaldım" dedi.

'KALABALIĞI GÖRÜP DURDUM, YERDE KARDEŞİMİN CESEDİNİ GÖRDÜM'

Kardeşini toprağa veren demir doğrama ustası Halil Taş, acısının büyük olduğunu söyledi. Eşini Konaklı Mahallesi'ndeki bir tanıdıklarının düğününe bıraktıktan sonra dönerken tesadüfen kalabalığı görüp, yardım etmek amacıyla yavaşladığında, yerde yatan kişinin kardeşi Emir C., olduğunu görünce şok olduğunu belirten Taş, "Eniştem Hüseyin C., orada veryansın ediyordu. Yeğenlerimde karanlıkta ağlayıp, bas bas 'Baba annemizin başını yaktın. Vurmayacaktın annemize. Niye böyle yaptın" diye bağırıyorlardı. Hemen inip, yanlarına gittik. Oğlum Alparslan Berat Taş, kuzenleri ile ben de yerde yatan kardeşimle ilgilendim. Olay yerinden götürülürken; kardeşimi ambulansa kendi ellerimle taşıdım" dedi.

Kardeşiyle, eniştesi arasında son zamanlarda sık sık tartışma yaşandığını annesinden duyduğunu da belirten Taş, "Kardeşimin ölümüne neden olan bu kişiye gereken ceza verilsin" dedi.

'ÖNCE POLİS ÇEVİRME YAPIYOR ZANNETTİK'

Taş'ın oğlu Alparslan Berat Taş da, "Babamın olay yerinin 100 metre ilerisinde demir doğrama dükkanı var. Olay günü iş dönüşünde eve uğrayıp, annemi bir düğüne bıraktık sonra da takımları bırakmak için dükkana geçiyorduk. Yolda bir kalabalık gördük. Önce, polisin çevirme yaptığını zannettik. Yavaşladık. Bu sırada çığlıklar duyduk. Eniştem, minibüsün etrafında dövünerek, dönüyordu. Halam ise yerde hareketsiz yatıyordu. Kuzenlerimi ise az ilerde ağlıyordu. Polisler olaya müdahale etti. Daha sonra biz kuzenlerimi alıp, köye evimize getirdik" dedi.

Öte yandan polisteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen Hüseyin C., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İZMİR Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep Annemi tutamadım

Emniyet Müdürlüğü, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 15:58

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep Annemi tutamadım - Son Dakika
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