İzmir Arkas Körfez Yelken Yarışı sona erdi

Dereceye giren ekipler ödüllerini, bu akşam Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenecek törende alacak.

Bugünkü yarışları Arkas Comet A ekibi birinci sırada tamamladı. Genel klasmanda Orcestra birinci, Arnes ikinci, Arkas Comet A ise üçüncü oldu.

İzmir Körfezi'nde yaklaşık 400 sporcunun 47 yelkenle katıldığı yarışların ikinci ve son gününde, 6-9 knot hızında yarışlar yapıldı.

İzmir Körfez Festivali kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen İzmir Arkas Körfez Yelken Yarışı, Orcestra ekibinin birinciliğiyle tamamlandı.

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