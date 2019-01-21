İzmir Arkeoloji Konferansına Ev Sahipliği Yapacak

İzmir'de kurulan Ege Bölgesi Kültür Varlıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EVKAM) Anadolu Roma ve geç antik dönem arkeolojisi konferanslarına ev sahipliği yapacak.

İzmir'de kurulan Ege Bölgesi Kültür Varlıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EVKAM) Anadolu Roma ve geç antik dönem arkeolojisi konferanslarına ev sahipliği yapacak.



İzmir'de 2014 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Arkeoloji Bölümü Ortaçağ Arkeolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ergün Laflı tarafından kurulan Ege Bölgesi Kültür Varlıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EVKAM), kurulduğu günden itibaren pek çok bilimsel organizasyon gerçekleştirdi. Özellikle arkeoloji biliminin elde ettiği sonuçların aktarıldığı nitelikli toplantılara ev sahipliği yapma hedefiyle yola çıkan EVKAM, bu yıl da düzenlenen konferanslarla Anadolu kültürüne ışık tutacak. İzmir'de bu yıl düzenlenecek konferanslar ağırlıklı olarak Anadolu Roma ve geç antik dönem arkeolojisini konu alacak.



Ayrıca dikkat çeken diğer konuşmalardan Bükreş Üniversitesi'nden Dr. Lucia Georgescu, Batı Karadeniz'de yer alan Neolitik mezar bulgularının sonuçlarını aktaracak. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Bölümü Doktora Öğrencisi Ali Özkan ise arkeoloji biliminin Batılı araştırmacıların ilgisi ile başladığı yönündeki genel kanıya karşı çıkacağı konferansında, Orta Çağ-Arap entelektüellerin de antikiteyle (eski) yakından ilgilendiklerini öne sürecek. Konferansta Herevi ve diğer bir çok Arap entelektüelin bilgiye ulaşma gayreti ile çıktıkları seyahatler irdelenecek.



Ücretsiz olacak konferanslar, 2 Ocak ve 24 Nisan 2018 tarihleri arasında, çarşamba günleri 16.00-17.00 saatleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Mavi Salonda gerçekleştirilecek. - İZMİR

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