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İzmir arnavutluk depreminde yaralanan türk işçi, ameliyata girdi
6 saat önce
İZMİR Arnavutluk depreminde yaralanan Türk işçi, ameliyata girdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:38 Kaynak: DHA
İZMİR Arnavutluk depreminde yaralanan Türk işçi, ameliyata girdi
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