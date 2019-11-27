Son Dakika Haberleri: İzmir arnavutluk depreminde yaralanan türk işçi, ameliyata girdi
Son Dakika Güncel İzmir arnavutluk depreminde yaralanan türk işçi, ameliyata girdi - Son Dakika

İzmir arnavutluk depreminde yaralanan türk işçi, ameliyata girdi

6 saat önce

İZMİR Arnavutluk depreminde yaralanan Türk işçi, ameliyata girdi.

İZMİR Arnavutluk depreminde yaralanan Türk işçi, ameliyata girdi

İzmir arnavutluk depreminde yaralanan türk işçi, ameliyata girdi

Arnavutluk, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:38 Kaynak: DHA
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