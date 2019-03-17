Son Dakika Haberleri: "İzmir artık ibreyi tersine çevirecek"

"İzmir artık ibreyi tersine çevirecek"

1 saat önce

Erdoğan, İzmir'in artık ibreyi tersine çevireceğine işaret ederek, "Sizlerden bu maskeli baloyu, bu matruşka oyununu, bu bukalemun siyasetini 31 Mart'ta sona erdirmenizi bekliyorum.

Erdoğan, İzmir'in artık ibreyi tersine çevireceğine işaret ederek, "Sizlerden bu maskeli baloyu, bu matruşka oyununu, bu bukalemun siyasetini 31 Mart'ta sona erdirmenizi bekliyorum." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:30 

İzmir, Ekonomi
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