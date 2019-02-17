İzmir Asker Uğurlamasında Zincirleme Kaza 3 Yaralı
1 saat önce
Asker uğurlamasında zincirleme kaza 3 yaralıİZMİR'in Bayraklı ilçesinde, asker uğurlama konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Asker uğurlamasında zincirleme kaza 3 yaralı
İZMİR'in Bayraklı
ilçesinde, asker uğurlama konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 21.30 sıralarında Ankara
Caddesi Şehit Fethi Sekin
Parkı yakınında meydana geldi. Askeri görevi için yarın birliğine teslim olacak olan Sercan Ergün'ün arkadaşları uğurlama için otomobillerle konvoy oluşturdu. Konvoy, Bornova
istikametinden Konak
yönüne seyir halindeyken, Ergün konvoydan geride kalınca, arkadaşı Kaan
Aldemir 35 ABN 777 plakalı otomobilini, Salih Osman Özadam da 35 HA 7525 plakalı otomobilini yolun sağına çekerek arkadaşını beklemek istedi. Bu sırada 35 AN 1257 plakalı otomobili ile en arkadan gelen Sercan Ergün, yolun sağında duran Salih Osman Özadam'ın 35 HA 7525 plakalı aracını fark etmeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle, Özadam'ın otomobili de önünde duran Aldemir'in 35 ABN 777 plakalı otomobiline vurdu. Meydana gelen zincirleme kaza sonucunda, sürücü Aldemir ile Mustafa Tanoğlu ve Aytul Dülgen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken, trafik ekiplerinin çalışmalarının ardından, ulaşım akışı normale döndü. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam etti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:59 Kaynak: DHA
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