'İzmir Askeri Casusluk' davasının savcısına 15 yıl hapis istendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'İzmir Askeri Casusluk' davasının savcısına 15 yıl hapis istendi - Son Dakika

'İzmir Askeri Casusluk' davasının savcısına 15 yıl hapis istendi

6 saat önce

FETÖ/PDY'nin kumpas davalarından İzmir Askeri Casusluk davasının savcısı Zafer Kılınç'ın, 'terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklu yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

'İzmir Askeri Casusluk' davasının savcısına 15 yıl hapis istendi, System.String[]

FETÖ/PDY'nin kumpas davalarından İzmir Askeri Casusluk davasının savcısı Zafer Kılınç'ın, 'terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklu yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından hakkında açılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı sırada, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan, eski savcı Zafer Kılınç'ın yargılanmasına, Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Kılınç ve avukatı katıldı. Mahkeme başkanı, sanık ve avukatının savunmalarının tamamlandığını belirterek, mütalaa için Cumhuriyet Savcısına söz verdi. Savcı, sanığın örgütün talimatlarıyla soruşturmalar yürütüp, davalar açtığını belirtti ve sanıkla ilgili HTS kayıtlarına da yer verdi. Sanığın, 'ByLock' kullanıcısı olduğunu, MASAK raporlarının örgüte para yardımında bulunduğunu ortaya koyduğunu belirten savcı, sanığın arandığı sırada Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığını da hatırlattı. Savcı, tüm bunların sanığın örgüt üyesi olduğunun delili olduğunu belirterek, 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaanın ardından sanık ve avukatı, savunma yapmak için süre istedi. Mahkeme de bu talebi kabul ederek, duruşmayı erteledi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:08 Kaynak: DHA
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