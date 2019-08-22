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İZMİR Atatürk maskı profesyonel dağcılar tarafından temizlendi

41 dakika önce

Atatürk maskı profesyonel dağcılar tarafından temizlendiİzmir'in Buca Belediyesi, dünyanın onuncu, Türkiye'nin ise en büyük rölyefi olan Atatürk Maskı'nda bakım çalışması başlattı.

Atatürk maskı profesyonel dağcılar tarafından temizlendi

İzmir'in Buca Belediyesi, dünyanın onuncu, Türkiye'nin ise en büyük rölyefi olan Atatürk Maskı'nda bakım çalışması başlattı. Profesyonel dağcılar, dev maskta oluşan kirlenmeleri temizledi.

Buca Belediyesi, Atatürk Maskı'nın temizliği için kolları sıvadı. Buca'nın Çaldıran Mahallesi sırtlarından tüm İzmir'i kucaklayan 42 metre yüksekliğindeki Atatürk Maskı'nda, yağmur ve güneşin etkisiyle yaşanan yıpranmalara karşın gerçekleştirilen bakım ve boyama çalışmalarının ardından, doğal yollarla yaşanan kirlenmelere karşı temizlik işlemi yapıldı. Heykelin bakımı için görevlendirilen profesyonel dağcılık ekibi, bir hafta boyunca maskın her noktasında detaylı bir çalışma yaptı. Çalışma kapsamında, Atatürk Maskı'nın kaş bölgesine kuşlar tarafından yuva yapıldığı tespit edildi. Kuşlardan kalan pislikleri heykele zarar vermeden temizlemek için özveriyle çalışmalarını yürüten ekip, maskın kaş, kulak ve yanak bölgelerine ulaşmak için özel dağcılık malzemelerini kullanarak maska iniş yaptı. Ekip, heykelin zarar gören yerlerini özel ekipmanlar aracılığıyla temizledi. Profesyonel dağcılar daha sonra, kuşların yuva yapılabileceği noktalarda benzer sorunların yaşanmaması için heykelin görüntüsünü etkilemeyecek ekipmanlar yerleştirerek önlem aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:52 Kaynak: DHA
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