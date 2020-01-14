İzmir atatürk'ün annesi, karşıyaka'daki kabri başında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir atatürk'ün annesi, karşıyaka'daki kabri başında anıldı - Son Dakika

İzmir atatürk'ün annesi, karşıyaka'daki kabri başında anıldı

6 saat önce

İZMİR Atatürk'ün annesi, Karşıyaka'daki kabri başında anıldı.

İZMİR Atatürk'ün annesi, Karşıyaka'daki kabri başında anıldı

İzmir atatürk'ün annesi, karşıyaka'daki kabri başında anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Karşıyaka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:02 Kaynak: DHA
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