İzmir atatürk'ün annesi, karşıyaka'daki kabri başında anıldı - Son Dakika

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İzmir atatürk'ün annesi, karşıyaka'daki kabri başında anıldı
6 saat önce
İZMİR Atatürk'ün annesi, Karşıyaka'daki kabri başında anıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:02 Kaynak: DHA
İZMİR Atatürk'ün annesi, Karşıyaka'daki kabri başında anıldı
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