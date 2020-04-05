İZMİR Atıl durumdaki fabrikanın müştemilatında korkutan yangın - Son Dakika

Atıl durumdaki fabrikanın müştemilatında korkutan yangın

İZMİR'in Konak ilçesinde, kullanılmayan eski fabrika binasının müştemilatında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından bahçedeki ağaçlara sıçramadan söndürüldü.

Alsancak semti İşçiler Caddesi üzerindeki atıl vaziyetteki Şark Sanayi Fabrikası'nda, bugün saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrika binasının bahçe duvarı kenarındaki müştemilatının çatısında başlayan yangında, alevler kısa sürede büyüdü. Alevler çatının tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak alevlere müdahale etti. Çatının çökme ihtimali üzerine itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri, alevleri fabrika bahçesindeki ağaçlara sıçramadan güçlükle söndürdü. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.