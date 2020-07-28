İzmir Atlı Polis Eğitim Merkezi'nin yeni yerleşkesi törenle açıldı - Son Dakika

İZMİR Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Eğitim Merkezi'nin yeni yerleşkesi, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın da katıldığı törenle açıldı. Açılışta konuşan Aşkın, "2000 yılında 5 atla başlamıştık, şu an 10 atımız var. Amacımız bu sayıyı 20'ye çıkarmak" dedi.

Spor müsabakaları, toplumsal olaylar ve sahillerde İzmirlilerin görmeye alıştığı atlı polis birlikleri yeni yerleşkesine taşındı. Konak Belediyesi tarafından Ege Mahallesi'nde tahsis edilen Atlı Polis Eğitim Merkezi'nin yeni yerleşkesinin açılış törenine İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, İzmir İl Emniyet Müdür yardımcıları, şube müdürleri ile polis memurları katıldı. Açılış konuşması yapan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Alan, "Kalifiye personel ve at sayısını arttırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tesisin tahsisi sebebiyle Konak Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. 'Atın üzerindeki Türk'tür, Türk değilse yüktür' lafını şiar alarak güzel İzmir'imize hizmet vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'AT, TÜRK POLİSİ'NE ÇOK YAKIŞIYOR'İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ise yeni tesisle birlikte hem at hem de personel sayısının artacağını belirtti. Aşkın, "Köpeklerimiz ve atlarımız şehrin güvenliğini sağlamada bizlere çok yardımcı oluyor. Bomba, uyuşturucu, kayıp çocuğu bulan köpeklerle ve spor müsabakaları, toplumsal olaylar ve sahillerde bizlerle görev yapan atlarla çalışmaktan dolayı çok mutluyuz. Eski tesisimiz, 740 metrekarelik dar bir alandaydı ve ben çok üzülüyordum. Çünkü atlara çok dar alanlarda bakmak zorundaydık. Böyle bir imkan olunca projeye dört kolla sarıldık. Arkadaşlarımız bu sürede çok emek verdi. Kısa sürede bize yakışan ve yeterli bir tesise kavuştuk. Atlarımız ve personelimiz adına çok mutluyuz. 2000 yılında atlı birlikler 5 atla göreve başlamışken, bugün 10 atımız var. Bunun yanı sıra personel kursumuz da devam ediyor. Kurs bittikten sonra 12 personelle 6 devriye çıkarabileceğiz. At sayısını 20'ye, personel sayımızı da 50'ye çıkarmak istiyoruz. Yeni tesisimizde 39-40 ata ev sahipliği yapabilecek yerimiz ve imkanımız var. İzmirliler ve turistler de hem görsel hem de hizmet açısından atlı birliklerden çok mutlular. Atla özdeşleşmiş bir milletiz ve at, Türk Polisi'ne çok yakışıyor" dedi.

?Konuşmaların ardından kesilen kurdeleyle birlikte yerleşkenin açılışı yapılırken, atlı birlikler de kısa bir gösteri sergiledi. Yerleşkeyi gezen Aşkın, yetkililerden bilgi alırken, Bornova Kaymakamı Fatih Genel ile birlikte at binmeyi de ihmal etmedi.