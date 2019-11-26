İzmir, Avrupa bisiklet rotasına dahil edildi

İzmir'in Avrupa Bisiklet Rotası Ağı'na eklenme talebinin Avrupa Bisikletçiler Federasyonu tarafından kabul edildiği bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Bisiklet Rotası Ağı'na (EuroVelo) dahil olmak için yapılan başvurunun kabul edildiği ve üyeliğin resmi olarak açıklandığı belirtildi.

Avrupa Bisiklet Federasyonu'na 2016'nın sonunda başvuran İzmir'in, kentteki 500 kilometrelik bisiklet rotasının EuroVelo 8- Akdeniz rotasının devamı olarak ağa katıldığını ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, etkinliğin yılda yaklaşık 7 milyar avroluk ekonomik büyüklüğe sahip olduğunu ve EuroVelo'ya Türkiye'den katılan ilk kentin İzmir olduğunu bildirdi.

EuroVelo'nun sürdürülebilir turizm ve ulaşım politikalarını birleştiren önemli bir proje olduğuna işaret eden Soyer, şunları kaydetti:

"EuroVelo üyeliği, bisikletli ulaşım altyapısı ve bisiklet kültürünü geliştirmek için çalışmalar yapan İzmir için çok önemli bir kazanım. Kuzey güney doğrultusunda oluşturulan 500 kilometrelik İzmir uzantısı için bugün itibarıyla rota güçlendirme ve geliştirme çalışmalarına başlıyoruz.

EuroVelo rotası ile ülkeye giriş yapan bisikletli turist, yerel konaklama noktalarını, yeme içme yerlerini, yerel tarihi ve kültürel değerleri ziyaret ederek birçok sektör için sürdürülebilir bir ekonomik katkı oluşturuyor. EuroVelo altyapısı için kentte yapılan yatırımlar ve düzenlemeler sürdürülebilir ulaşım hedefini de destekliyor."

EuroVelo Direktörü Adam Bodor ise "Türkiye'nin kıyı şeridinin bu önemli bölümünün EuroVelo 8-Akdeniz Rotası'na katılması bizi çok mutlu etti. Efes ve Bergama antik şehirlerinin EuroVelo ağında bulunuyor olması müthiş. Başvuru sürecinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile çok yakın çalıştık ve şehrin bisiklet konusundaki projelerinden çok etkilendik." değerlendirmesinde bulundu.