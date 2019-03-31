İzmir Avrupa Konseyi'nden Gözlemciler Geldi
11 dakika önce
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nden gelen gözlemciler, İzmir'de oy kullanma işlemlerini takip etti.
Avrupa Konseyi
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nden gelen gözlemciler, İzmir
'de oy kullanma işlemlerini takip etti. İzmir'in Konak
ilçesi Alsancak semtindeki Atatürk
Lisesi'ne gelen gözlemci de, oy verme sırasında gözlem yaptı, bilgi aldı, notlar tuttu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:02 Kaynak: DHA
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