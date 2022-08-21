Tren arızalanınca yolcular minibüsler ile nakledildi - Son Dakika
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Tren arızalanınca yolcular minibüsler ile nakledildi

21.08.2022 19:06
Tren arızalanınca yolcular minibüsler ile nakledildi

İzmir-Aydın-Denizli arasında sefer yapan yolcu treni, Çamlık bölgesinde arıza yapınca, yolcular bölgeye sevk edilen minibüsler ile gidecekleri yerlere götürüldü.

İzmir-Aydın- Denizli arasında sefer yapan yolcu treni, Çamlık bölgesinde arıza yapınca, yolcular bölgeye sevk edilen minibüsler ile gidecekleri yerlere götürüldü.

Olay, Selçuk ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir-Aydın-Denizli arasında sefer yapan yolcu treni, İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'ne geldiği esnada arızalandı. Yolcular, arızalanan trenden inmek zorunda kalırken, bölgeye çok sayıda minibüs ve otobüs sevk edildi. Çamlık Tren Garı'nda ve yol kenarında bekleyen çok sayıdaki yolcu, kara yolu ile gideceklere yere götürüldü. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Denizli, Selçuk, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tren arızalanınca yolcular minibüsler ile nakledildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tren arızalanınca yolcular minibüsler ile nakledildi - Son Dakika
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