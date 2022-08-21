Olay, Selçuk ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir-Aydın-Denizli arasında sefer yapan yolcu treni, İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'ne geldiği esnada arızalandı. Yolcular, arızalanan trenden inmek zorunda kalırken, bölgeye çok sayıda minibüs ve otobüs sevk edildi. Çamlık Tren Garı'nda ve yol kenarında bekleyen çok sayıdaki yolcu, kara yolu ile gideceklere yere götürüldü. - AYDIN

Kaynak: İHA

Denizli, Selçuk, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tren arızalanınca yolcular minibüsler ile nakledildi - Son Dakika

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