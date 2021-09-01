Yeni adli yıl törenlerle başladı - Son Dakika

2021-2022 Adli Yılı açılışı dolayısıyla törenler düzenlendi.

İzmir Adliyesi önünde yapılan törende Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Adliye içinde devam edilen törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Güre, yargının sorunları olduğunu ancak bunların aşılmayacak boyutta olmadığını belirtti.

Çözüm odaklı olduklarını, hiçbir zaman çatışmanın tarafı olmayacaklarını ifade eden Güre, şöyle konuştu:

"Gördüğüm kadarıyla devletin bütün kadrolarının, meslektaşlarımızın tamamının, sayın baro başkanı ve avukat camiasının tamamının burada bulunması genel olarak hedeflediğimiz yere doğru gittiğimizin güzel bir göstergesi, bundan da memnuniyet duyuyorum. Çünkü gerginlik bu ülkenin en büyük sorunlarından bir tanesi. Ama bu gerginliğin çözümü yine bizim elimizde. Bizim tek şiarımız var ve herkesin bilmesini istiyoruz; çözüm odaklıyız, sorunları yok etme odaklıyız. Çatışmanın hiçbir zaman tarafı olmayacağız. Biz bir siyaset figürü, siyasi figür değiliz, hiç kimsenin siyasi figürü değiliz. Biz bir yargı mensubuyuz ve yargı mensubu olarak hem devlet nazarında hem toplum nazarında nasıl bir sorumluluk beklendiğinin gayet iyi bilincindeyiz. Bunu yerine getirmek için şu an burada bulunan bütün paydaşlarımızla beraber yürümeye hazırız ve yürümeye devam edeceğiz."

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Oktay Tabur da adaletin toplum ve dünya için önemine vurgu yaparak, "Bugün 1 Eylül ve aynı zamanda Dünya Barış Günü. Adaletin olmadığı yerde barıştan bahsetmenin imkansızlığı aksi savunulamayacak kadar aşikardır." ifadelerini kullandı.

İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel ise adli yılın hayırlı olması temennisinde bulunarak, adaletin tecellisi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Törene Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, bazı rektörler, hakim ve savcılar ile kurum ve adliye personeli katıldı.

"Sosyal medyaya karşı da bağımsız yargı"

Denizli'deki tören ise Valilik önünde düzenlendi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Adalet Komisyonu Başkanı Halil Ortaköy ve Baro Başkanı Adnan Demirdöğer, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Bölükbaşı, konuşmasında yeni adli yılın doğru kararlara vesile olmasını, milletin beklentilerine ve kamu vicdanına uygun hukuk düzeninin sağlanmasını diledi.

Yargılama makamının verdiği kararların her zaman itiraza tabi olduğunu, hakim ve savcının da yanlış yapabileceğini ifade eden Bölükbaşı, kesin bir hüküm teşkil etmedikçe her türlü kararın düzeltilebilir olduğuna dikkat çekti.

Sosyal medya üzerinden yargılama sonuçlarına ilişkin kötüleyici tavırlar içerisine girildiğine işaret eden Bölükbaşı, şunları söyledi:

"Bir karar veriliyor, bu karar üzerine sosyal medyadan çeşitli baskılarla bu karar değiştirilmeye çalışılıyor. Bilin ki hakim savcı gücünü vicdanından alır, vatandaşımızın adalet isteğini yerine getirir, sosyal medya trollerinin baskılarına, hukuksuzluk taleplerine asla izin vermez. Hukuk öğretisinde yasama ve yürütmeye karşı yargı bağımsızlığı anlatılır. Ama bence yargının bir de artık bu sosyal medyaya karşı bağımsız kalması çok önem teşkil etmeye başladı. Sosyal medyada yapıcı eleştirilerin her zaman başımızın üstünde yeri var. Ama yok etmeye, kararlarımızı etkilemeye yönelik hiçbir baskıya izin vermeyeceğiz."

Törene CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli İdare Mahkemesi Başkanı Ali Hüküm, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ile yargı mensupları ve avukatlar katıldı.

"Terör, demokrasiler için tehdit"

Aydın Adliyesi önünde düzenlenen törende Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım ve Baro Başkanı Gökhan Bozkurt tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Burada konuşma yapan Başsavcı Eker, Türkiye'de ve dünyada süren terör olgusunun insan hakları ve demokrasiler için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Doğrudan insanı hedef alan terörün, yaşam hakkını ortadan kaldırdığına dikkati çeken Eker, "Ülkemiz bugün PKK, YPG, PYD, FETÖ/PDY, DHKPC, DEAŞ ve bunlar gibi terör örgütleriyle mücadele etmektedir. Bu terör örgütlerinin en karakteristik özelliği, taşeron olarak aynı kuklacıların hizmetindeki kuklalar olmalarıdır. Devletimiz hukuk kurallarından vazgeçmeden terörle mücadelesini sürdürmektedir." dedi.

Görevlerini hukuk kuralları içerisinde, yasalar ve anayasa çerçevesinde yerine getirmeye devam edeceklerini aktaran Eker, bu terör örgütlerinin hiçbirinin emellerine ulaşamayacağını sözlerine ekledi.

Yıldırım ve Bozkurt da konuşmalarında adli yılın hayırlı olması temennisinde bulundu.