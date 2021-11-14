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Bulgaristan vatandaşları sandık başına gitti - Son Dakika

Bulgaristan vatandaşları sandık başına gitti

14.11.2021 15:52

İzmir, Aydın ve Manisa illerinde yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullandı.

İzmir, Aydın ve Manisa illerinde yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullandı.

İzmir'de Aliağa, Bornova, Buca, Gaziemir, Urla ve Menderes ilçelerindeki 12 okula sandık kuruldu.

Oy verme işlemi saat 07.00'de başladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında okullara alınan seçmenler, gerekli işlemlerin ardından oylarını kullandı.

İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Abdürrahim Nursoy, AA muhabirine, Bulgaristan Türklerinin, o ülkenin demografik ve kültürel yapısını zenginleştirdiğini belirtti.

Demokratik haklarının korunması ve daha da gelişmesi için görevlerini yapmak üzere sandık başına geldiklerini kaydeden Nursoy, "Bugün Bulgaristan Türkleri için tarihi bir gün. İlk defa bir Türk cumhurbaşkanı adayımız var bu seçimde. Bizler de bu sorumluluğumuzun, bu seçimin çok önem arz ettiğinin bilincindeyiz." dedi.

Nursoy, Türk adayın olmasının oy kullanmaya ilgiyi artırdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ben ana vatana göç edeli 31 yıl oldu. Gördüğüm en yoğun, en kalabalık, insanlarımızın en çok ilgi gösterdiği seçim diyebilirim. Bir çok seçim atlattık. Fakat bu kadar yoğunluğu hiç görmedim. Müthiş bir katılım var. Cumhurbaşkanı adayımızın eğer ki seçilme, koalisyona girme olasılığı olursa Bulgaristan'da mevcut haklarımızın daha da iyileşeceğini, geleceğimizin önündeki yolun daha sağlıklı, daha sağlam olacağını biliyoruz. Bu anlamda Türkiye'de yaşayan Bulgaristan Türkleri çok duyarlı."

Abdürrahim Nursoy, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği için oy kullanıldığını ifade ederek, cumhurbaşkanının ilk turda belirlenememesi halinde 21 Kasım'da tekrar sandık başına gidileceğini sözlerine ekledi.

Aydın

Aydın'a bağlı Efeler ilçesindeki Ekrem Çiftçi İlkokulunda da Bulgaristan Parlamentosu ve cumhurbaşkanlığı için oy kullanıldı.

Oyunu kullanan vatandaşlardan Fikret Öztürk, gazetecilere, seçimlerin Bulgaristan'da yaşayan Türkler için hayırlı olmasını dileyerek, Türk bir ismin cumhurbaşkanı seçilmesini çok istediğini ifade etti.

Oyunu gururla kullandığına dikkati çeken Gülferah Öztürk de "Biz oranın da vatandaşıyız. Oyumuzu gururla Mustafa Karadayı'ya verdik. Hayırlı olsun her iki tarafa da." diye konuştu.

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Aslan ise Muğla ve Denizli'deki çifte vatandaşların da burada oylarını kullandığını aktardı.

Aslan, "580'e yakın seçmenimiz var. Bunların büyük bir çoğunluğu seçime katılacaktır. Tarihinde ilk defa da Bulgaristan'da bir Türk kardeşimiz Mustafa Karadayı, cumhurbaşkanı adayı oldu. Soydaşlarımız gelip oylarını kullanıyorlar." bilgisini paylaştı.

Manisa

Manisa'da çifte vatandaşlar, 2 okula kurulan 8 sandıkta oylarını kullandı.

Çifte vatandaşların oy verme işlemlerinden önce sandık görevlilerince pasaport ve kimlik bilgileri kontrol edildi.

Manisa Balkanlar Kültür Dayanışma Dernek Başkanı aynı zamanda sandık başkanı Altan Hafızismailoğlu ise yoğun bir katılımın olduğu seçimlerin, Bulgaristan'da yaşayan Türkler için hayırlı olmasını diledi.

Oy verme işlemi, saat 20.00'de sona erecek.

Bulgaristan vatandaşları sandık başına gitti
Bulgaristan vatandaşları sandık başına gitti
Bulgaristan vatandaşları sandık başına gitti
Bulgaristan vatandaşları sandık başına gitti
Bulgaristan vatandaşları sandık başına gitti
Bulgaristan vatandaşları sandık başına gitti
Bulgaristan vatandaşları sandık başına gitti
Bulgaristan vatandaşları sandık başına gitti
Bulgaristan vatandaşları sandık başına gitti

Bulgaristan, Manisa, Sandık, Aydın, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan vatandaşları sandık başına gitti - Son Dakika


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